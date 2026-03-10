Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Pili bitince kendi bataryasını değiştiren insansı robotlar BMW fabrikasında işe başlıyor

Alman otomobil devi BMW, üretim süreçlerinde yapay zeka destekli insansı robotların kullanımını genişletiyor. Şirket, başarılı geçen ilk denemelerin ardından şimdi de Almanya'daki tesisinde Hexagon üretimi robotları test etmeye hazırlanıyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 09:46

, fabrikalarındaki insansı robot işçilere yönelik araştırmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Şirket, Avrupa'daki tesislerinden birinde ilk kez Hexagon tarafından üretilen fiziksel botlarını test edeceğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Pili bitince kendi bataryasını değiştiren insansı robotlar BMW fabrikasında işe başlıyor

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
BMW, fabrikalarındaki insansı robot işçilere yönelik araştırmalarını hızlandırarak, Avrupa'daki tesislerinden birinde Hexagon tarafından üretilen fiziksel yapay zeka botlarını test edeceğini duyurdu.
Almanya'nın Leipzig şehrindeki BMW fabrikasında Hexagon imzalı AEON isimli robotlar test edilecek.
AEON robotları, çevrelerini değerlendirip bağımsız kararlar almalarını sağlayan sensörler ve yapay zeka tabanlı hareket kontrol sistemlerine sahip.
Test aşamasında AEON botları öncelikle dayanıklılık sınavından geçecek ve ardından yüksek voltajlı bataryaların montajı ve diğer bileşenlerin üretimine yardımcı olmak üzere pilot programa dahil edilecek.
Bacaklarındaki tekerleklerle hareket eden botlar saniyede 2,4 metre hıza ulaşabiliyor, 60 kg ağırlığında ve 165 cm boyundadır.
ABD'deki Spartanburg tesisinde Figure AI tarafından üretilen robot filosuyla yapılan deneylerin olumlu sonuçlandığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Zürih merkezli Hexagon imzasını taşıyan AEON isimli , Almanya'nın Leipzig şehrindeki fabrikada mesaiye başlayacak. Geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılan makineler, çevrelerini değerlendirip bağımsız kararlar almalarını sağlayan sensörler ve yapay zeka tabanlı hareket kontrol sistemlerine sahipler. Karşılaştıkları yeni durumlara göre programlamalarını güncelleyebilen otonom cihazlar, çeşitli görevleri yerine getirirken aynı zamanda öğrenebiliyorlar.

Pili bitince kendi bataryasını değiştiren insansı robotlar BMW fabrikasında işe başlıyor

HEDEF YÜKSEK VOLTAJLI BATARYA ÜRETİMİ

BMW yetkililerine göre AEON botları, Leipzig tesisindeki test aşamasında öncelikle çeşitli görevlerde dayanıklılık sınavından geçecek. Ardından yüksek voltajlı bataryaların montajını yapmak ve diğer bileşenlerin üretimine yardımcı olmak üzere özel bir pilot programa dahil edilecekler.

Bacaklarının altındaki tekerlekler yardımıyla hareket eden botlar, saniyede 2,4 metre hıza ulaşabiliyor. Her biri 60 kilogram ağırlığında ve 165 santimetre boyunda olan metal işçiler, kısa vadede 15 kilograma, uzun vadede ise 8 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Yaklaşık dört saatlik kullanımın ardından pilleri tükendiğinde, işleme devam etmek için kendi kendilerine bataryalarını değiştirebiliyorlar.

Pili bitince kendi bataryasını değiştiren insansı robotlar BMW fabrikasında işe başlıyor

SPARTANBURG DENEYİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Yeni girişimin arka planında, BMW'nin ABD'nin Güney Karolina eyaletindeki Spartanburg tesisinde yürüttüğü başarılı çalışmalar yatıyor. Otomotiv devi, gerçek dünya koşullarındaki performansı ölçmek amacıyla geçtiğimiz yıl Figure AI tarafından üretilen bir robot filosunu sahaya sürmüştü.

Şirket kayıtlarına göre deney son derece olumlu sonuçlar verdi. Kaynak yapılması gereken sac metallerin hassas konumlandırmasını üstlenen Figure 02 robotları, günde 10 saat ve haftada beş gün boyunca yorucu bir mesai harcayarak 30 binden fazla BMW X3'ün üretimine katkı sağladılar. Toplam 1.250 çalışma saatini kapsayan pilot programın sonunda 90 bin bileşeni taşıyıp 1,2 milyon adım atmayı başardılar.

