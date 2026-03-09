Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

Mart 09, 2026 12:32
1
Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

Renault Mart 2026 fiyat listesi, alıcının karşısına sürprizlerle çıktı. Türkiye’nin en çok satan otomotiv markalarından olan Renault’un özellikle Clio, Captur, Megan, Duster modellerinin yeni fiyatları merakla bekleniyordu. Marka fiyat listesinde hem otomobillerin başlangıç fiyatlarını hem de opsiyonlarına dair detayları kamuoyu ile paylaştı...

2
Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

Heyecanla beklenen Renault Mart 2026 fiyat listesi sonunda paylaşıldı. Markanın en çok tercih edilen Clio, Captur, Megan ve Duster modellerinin de yeni fiyatları belli oldu. Buna göre Renault Megan Sedan fiyatı 1.770.000 TL, Clio fiyatı ise 1.699.000 TL’den başlıyor. Ancak 5 Mart itibariyle geçerli olan fiyat listesinde opsiyon ve vergi değişikliklerinin yanı sıra model ve versiyonlarda fiyat değişiklikleri yaşanabiliyor.

3
Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

YENİ RENAULT AUSTRAL MART 2026 FİYAT LİSTESİ

VERSİYON           MOTOR               MODEL YILI        FİYAT

  • Techno Mild Hybrid 150 hp Auto 2026      2.630.000 TL
  • Esprit Alpine       Mild Hybrid 150 hp Auto 2026      3.060.000 TL
  • Esprit Alpine       Full Hybrid E-Tech 200 hp             2025      3.362.000 TL

OPSİYONLAR

  • Panoramik cam tavan: 65.000 TL
  • Metalik renk: 17.500 TL
  • Yedek lastik paketi: 21.500 TL
  • Çift renk tavan: 38.000 TL
  • Gelişmiş park paketi: 61.000 TL
  • Harman Kardon premium ses sistemi: 69.000 TL

4
Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

RENAULT MEGANE SEDAN MART 2026 FİYAT LİSTESİ

VERSİYON              MOTOR                    FİYAT

  • Touch                   1.3 TCe 140 bg        1.770.000 TL
  • Touch EDC          1.3 TCe 140 bg          2.112.000 TL
  • Icon EDC             1.3 TCe 140 bg          2.270.000 TL
  • Icon                    1.5 Blue dCi EDC 115 bg     2.675.000 TL

OPSİYONLAR

  • Metalik renk: 15.000 TL
  • Yedek lastik: 16.000 TL
  • Elektrikli açılır panoramik cam tavan: 115.000 TL
  • Eller serbest bagaj kapağı: 10.000 TL
  • Adaptif cruise control: 30.000 TL
  • Ekran paketi: 21.000 TL
  • Isıtmalı koltuklar: 17.000 TL
  • 18" elmas kesim jant: 42.000 TL

5
Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

RENAULT MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ

  • Versiyon              Motor   2025 Fiyat           2026 Fiyat
  • Techno EV60      220 hp   2.277.000 TL      2.390.000 TL
  • Esprit Alpine EV60            220 hp   -             2.490.000 TL

OPSİYONLAR

  • Çift renk tavan: 12.000 TL
  • Koltuk ısıtma paketi: 23.000 TL
  • Metalik renk: 13.000 TL
  • Isıtmalı direksiyon: 7.000 TL
  • 20" alüminyum jant: 23.000 TL

6
Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

YENİ RENAULT DUSTER MART 2026 FİYATLARI

VERSİYON           MOTOR               MODEL YILI        FİYAT

  • Evolution            Eco-G 120 hp     2026      1.780.000 TL
  • Evolution Hybrid              4x4 LPG 150 hp  2025      2.537.000 TL
  • Techno Turbo TCe EDC 145 hp    2026      2.030.000 TL
  • Techno Full Hybrid E-Tech 160 hp             2026      2.495.000 TL
  • Techno Hybrid   4x4 LPG 150 hp  2025      2.567.000 TL

OPSİYONLAR

  • Metalik renk: 15.000 TL
  • Park sensörü: 10.000 TL
  • Multiview kamera: 28.000 TL
  • Kör nokta uyarı sistemi: 20.000 TL
  • 18" alüminyum jant: 32.000 TL
  • Yedek lastik: 14.000 TL

7
Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

RENAULT CLİO MART 2026 FİYAT LİSTESİ

VERSİYON           MOTOR   FİYAT

  • Evolution            1.0 TCe X-Tronic 90 hp   1.699.000 TL

OPSİYONLAR

  • Metalik renk: 13.000 TL
  • Yedek lastik: 12.000 TL

8
Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

YENİ RENAULT CLİO MART 2026 FİYATLARI

VERSİYON           MOTOR   FİYAT

  • Evolution Plus    TCe 115 EDC      1.799.000 TL
  • Esprit Alpine       TCe 115 EDC      1.895.000 TL

9
Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

RENAULT 5 E-TECH ELEKTRİKLİ FİYAT LİSTESİ

VERSİYON           MOTOR 2025     2026

  • Techno EV40      120 hp   1.890.000 TL      -
  • Techno EV52      150 hp   1.942.000 TL      2.105.000 TL

OPSİYONLAR

  • Çift renk tavan: 13.000 TL
  • Harman Kardon ses sistemi: 39.000 TL
  • Chrono jant tasarımı: 12.000 TL
  • Özel renk: 39.000 TL
  • Kırmızı tavan çizgisi: 8.000 TL
  • Altın tavan çizgisi: 8.000 TL
  • Metalik renk: 19.000 TL
  • Gelişmiş sürüş paketi: 27.000 TL

TGRT Haber
