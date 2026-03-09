Renault Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı! Renault Clio, Captur, Megan, Duster fiyatları alıcıya göz kırptı

Heyecanla beklenen Renault Mart 2026 fiyat listesi sonunda paylaşıldı. Markanın en çok tercih edilen Clio, Captur, Megan ve Duster modellerinin de yeni fiyatları belli oldu. Buna göre Renault Megan Sedan fiyatı 1.770.000 TL, Clio fiyatı ise 1.699.000 TL’den başlıyor. Ancak 5 Mart itibariyle geçerli olan fiyat listesinde opsiyon ve vergi değişikliklerinin yanı sıra model ve versiyonlarda fiyat değişiklikleri yaşanabiliyor.