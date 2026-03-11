Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Elektrikli Ford Explorer yenilendi: Artık daha fazla menzil sunuyor

Ford, Avrupa pazarındaki elektrikli Explorer modelini yeni lityum demir fosfat batarya ve daha güçlü bir elektrik motoruyla güncelleyerek aracın menzilini 444 kilometreye çıkardı. İşte Ford Explorer teknik özellikleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elektrikli Ford Explorer yenilendi: Artık daha fazla menzil sunuyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 15:02

Avrupa pazarında hedeflenen satış rakamlarının gerisinde kalan elektrikli Ford Explorer, daha güçlü bir motor, artırılmış menzil kapasitesi ve asistanlarıyla güncelleniyor. Otomobilin performansını artırmaya yönelik adımlar atan şirket, araçtaki güç aktarma organlarını yeniledi ve yepyeni bir özel sürüm duyurdu.

Elektrikli Ford Explorer yenilendi: Artık daha fazla menzil sunuyor

0:00 151
HABERİN ÖZETİ

Elektrikli Ford Explorer yenilendi: Artık daha fazla menzil sunuyor

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Avrupa pazarında satış hedeflerinin gerisinde kalan elektrikli Ford Explorer, daha güçlü motor, artırılmış menzil ve gelişmiş otonom sürüş asistanlarıyla güncellendi.
Yeni lityum demir fosfat batarya ve geliştirilmiş elektrik motoru ile güç ve tork artışı sağlandı.
WLTP menzili 60 kilometre artarak 444 kilometreye ulaştı.
Akıllı adaptif hız sabitleyici trafik ışıklarını tanıyabiliyor.
Geri Vites Yardımı ve Park Asistanı geri manevralarda ve parkta direksiyon kontrolünü üstleniyor.
Sürücü Durum Asistanı sürücünün tepki vermemesi durumunda aracı güvenli bir şekilde durdurup acil servislerle iletişime geçebiliyor.
14.6 inçlik Android tabanlı bilgi-eğlence ekranı yenilendi ve Pro Power Onboard ile araç güç kaynağı olarak kullanılabiliyor.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

YENİ FORD EXPLORER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Carscoops'un haberine göre, Explorer Standard Range modeli artık yeni bir lityum demir fosfat bataryaya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca geliştirilmiş elektrik motoru sayesinde 188 beygir (140 kW) güç ve 350 Nm tork üretiyor. Yapılan iyileştirmeler aracın gücünü 20 beygir ve 40 Nm artırdı. Böylece sıfırdan 100 km/s hıza ulaşma süresi 8.7 saniyeden 8.0 saniyeye düştü.

Elektrikli Ford Explorer yenilendi: Artık daha fazla menzil sunuyor

Güncellemeler sadece hızlanmayı değil gidilebilecek mesafeyi de olumlu yönde etkiledi. Otomobilin WLTP menzili 60 kilometre artışla 444 kilometreye ulaştı. Otomobilin akıllı adaptif hız sabitleyici sistemi artık trafik ışıklarını tanıyabiliyor. Sistem, kırmızı veya sarı ışık algıladığında aracı otomatik olarak yavaşlatıp durdurabiliyor.

Elektrikli Ford Explorer yenilendi: Artık daha fazla menzil sunuyor

Geri Vites Yardımı adı verilen yeni özellik kat edilen son 50 metreyi kaydederek geri manevralarda direksiyon kontrolünü üstleniyor. Dar sokaklardan çıkmayı kolaylaştıran sistem devredeyken sürücünün sadece gaz ve frene basması yeterli oluyor. Park Asistanı ise 50 metrelik park manevralarını hafızasına alıyor ve gaz, fren ve direksiyon kontrolünü yöneterek aracı park edebiliyor.

Elektrikli Ford Explorer yenilendi: Artık daha fazla menzil sunuyor

Sürücü Durum Asistanı da donanımlar arasına eklendi. Sürücünün tepki vermemesi halinde araç dörtlü flaşörleri yakıyor, güvenli bir şekilde duruyor, kapıları açıyor ve acil servislerle iletişime geçiyor. Ayrıca tek pedallı sürüş modu da yenilikler arasında yer alıyor.

Elektrikli Ford Explorer yenilendi: Artık daha fazla menzil sunuyor

ANDROID TABANLI EKRAN VE TAŞINABİLİR GÜÇ KAYNAĞI EKLENDİ

Kabin içindeki 14.6 inçlik bilgi-eğlence ekranı Android altyapısına geçirildi. Ekran arayüzü, kullanım kolaylığı vaat eden yepyeni bir tasarıma kavuştu. Pro Power Onboard teknolojisi, elektrikli Explorer'ı güç kaynağına dönüştürüyor. Bagaj alanındaki priz ve şarj portuna takılan adaptör sayesinde dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlara 2.3 kW'a kadar enerji aktarılabiliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu! İşte 2 milyon TL’ye kadar alınabilecek otomatik araçlar
Otomobil satın almadan önce mutlaka incelemeniz gereken liste! Tüketiciler, 2026 yılının en iyi modellerini belirledi
ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#otonom sürüş
#Teknik Güncelleme
#Batarya Teknolojisi
#ford Explorer
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.