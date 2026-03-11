Elektrikli Ford Explorer yenilendi: Artık daha fazla menzil sunuyor

Avrupa pazarında hedeflenen satış rakamlarının gerisinde kalan elektrikli Ford Explorer, daha güçlü bir motor, artırılmış menzil kapasitesi ve otonom sürüş asistanlarıyla güncelleniyor. Otomobilin performansını artırmaya yönelik adımlar atan şirket, araçtaki güç aktarma organlarını yeniledi ve yepyeni bir özel sürüm duyurdu.

YENİ FORD EXPLORER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Carscoops'un haberine göre, Explorer Standard Range modeli artık yeni bir lityum demir fosfat bataryaya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca geliştirilmiş elektrik motoru sayesinde 188 beygir (140 kW) güç ve 350 Nm tork üretiyor. Yapılan iyileştirmeler aracın gücünü 20 beygir ve 40 Nm artırdı. Böylece sıfırdan 100 km/s hıza ulaşma süresi 8.7 saniyeden 8.0 saniyeye düştü.

Güncellemeler sadece hızlanmayı değil gidilebilecek mesafeyi de olumlu yönde etkiledi. Otomobilin WLTP menzili 60 kilometre artışla 444 kilometreye ulaştı. Otomobilin akıllı adaptif hız sabitleyici sistemi artık trafik ışıklarını tanıyabiliyor. Sistem, kırmızı veya sarı ışık algıladığında aracı otomatik olarak yavaşlatıp durdurabiliyor.

Geri Vites Yardımı adı verilen yeni özellik kat edilen son 50 metreyi kaydederek geri manevralarda direksiyon kontrolünü üstleniyor. Dar sokaklardan çıkmayı kolaylaştıran sistem devredeyken sürücünün sadece gaz ve frene basması yeterli oluyor. Park Asistanı ise 50 metrelik park manevralarını hafızasına alıyor ve gaz, fren ve direksiyon kontrolünü yöneterek aracı park edebiliyor.

Sürücü Durum Asistanı da donanımlar arasına eklendi. Sürücünün tepki vermemesi halinde araç dörtlü flaşörleri yakıyor, güvenli bir şekilde duruyor, kapıları açıyor ve acil servislerle iletişime geçiyor. Ayrıca tek pedallı sürüş modu da yenilikler arasında yer alıyor.

ANDROID TABANLI EKRAN VE TAŞINABİLİR GÜÇ KAYNAĞI EKLENDİ

Kabin içindeki 14.6 inçlik bilgi-eğlence ekranı Android altyapısına geçirildi. Ekran arayüzü, kullanım kolaylığı vaat eden yepyeni bir tasarıma kavuştu. Pro Power Onboard teknolojisi, elektrikli Explorer'ı güç kaynağına dönüştürüyor. Bagaj alanındaki priz ve şarj portuna takılan adaptör sayesinde dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlara 2.3 kW'a kadar enerji aktarılabiliyor.