En ucuz otomatik vitesli otomobiller belli oldu! İşte 2 milyon TL’ye kadar alınabilecek otomatik araçlar

Mart ayı itibariyle otomobil markaları fiyat listesini güncellerken, ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın etkileri de tüm piyasalarda kendini gösteriyor. Otomatik vites otomobil almak isteyenler ise en ucuz modelleri araştırmaya başladı. Bu kapsamda 2 milyon TL’ye kadar alınabilecek otomatik araçların listesini bir araya getirdik...