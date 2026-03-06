Menü Kapat
 Ömer Faruk Dogan

Volkswagen askeri araç üretmeyi planlıyor: İlk prototipler gün yüzüne çıktı

Volkswagen, Osnabrück fabrikasını savunma sanayisine yönelik projelerle ayakta tutmayı hedefliyor. Şirketin geliştirdiği askeri tasarımlı prototipler, Nürnberg fuarında sergilendi.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.03.2026
17:39
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
17:40

Alman otomotiv devi Volkswagen, 2027 yılında sivil üretimi durdurmayı planladığı Osnabrück fabrikasını askeri araç imalatıyla yeniden yapılandırmayı değerlendiriyor. Reuters'ın haberine göre, firmanın Almanya'nın Nürnberg kentinde düzenlenen Enforce Tac güvenlik ve savunma fuarında sergilediği yeni konsept araçları gün yüzüne çıktı.

Volkswagen, 2027'de sivil üretimi durdurmayı planladığı Osnabrück fabrikasını askeri araç imalatıyla yeniden yapılandırmayı değerlendiriyor.
Osnabrück fabrikasındaki T-Roc Cabriolet üretiminin 2027'de sona ermesi bekleniyor.
Firma, Almanya'da düzenlenen Enforce Tac güvenlik ve savunma fuarında Amarok pick-up modelini temel alan 'MV.1' ve Crafter minibüs olarak tasarlanan 'MV.2' isimli askeri konsept araçlarını sergiledi.
Sergilenen araçlarda Volkswagen amblemi bulunmuyordu ve yalnızca 'D.E.S. Defence' yazısı yer alıyordu.
Şirket sözcüsü, Osnabrück tesisinde çeşitli araç konseptleri geliştirildiğini ve potansiyel pazar fırsatlarını keşfetmek amacıyla fuarda sunum yapıldığını doğruladı.
Geçtiğimiz yılın sonlarında savunma şirketi Rheinmetall ile fabrika satışı için görüşmeler yapılmış, ancak sonuç alınamamıştı.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

Otomobil üreticisinin yeniden yapılanma planları kapsamında, Osnabrück fabrikasındaki T-Roc Cabriolet üretiminin 2027 yılında tamamen sona ermesi bekleniyor.

Yaklaşık 2 bin 300 kişiye istihdam sağlayan tesisin geleceği bir süredir belirsizliğini koruyordu. Hatta geçtiğimiz yılın sonlarında, ünlü savunma şirketi Rheinmetall ile bir satış görüşmesi gerçekleştirilmiş ve CEO Armin Papperger tesisi bizzat ziyaret etmişti. Fakat taraflar arasındaki müzakereler tıkanarak sonuçsuz kalmıştı.

Volkswagen askeri araç üretmeyi planlıyor: İlk prototipler gün yüzüne çıktı

LOGOSUZ VE TAMAMEN ASKERİ STANDARTLARDA

Alman endüstri yayını Defence Network tarafından ortaya çıkarılan detaylara göre, fuarda sergilenen araçlar sivil versiyonlarından tamamen farklı bir yapıya sahip. Amarok pick-up modelini temel alan zeytin yeşili "MV.1" ve askeri sınıf Crafter minibüs olarak tasarlanan "MV.2" isimli prototipler etkinlikte boy gösterdi.

Fotoğraflarda dikkat çeken en önemli detay ise araçların üzerinde hiçbir Volkswagen ambleminin yer almamasıydı. Modellerin yan taraflarında yalnızca "D.E.S. Defence" yazısı göze çarpıyor.

Volkswagen askeri araç üretmeyi planlıyor: İlk prototipler gün yüzüne çıktı

ŞİRKET SÖZCÜSÜNDEN RESMİ DOĞRULAMA GELDİ

Perşembe günü Reuters'a e-posta yoluyla açıklama yapan şirket sözcüsü atılan adımları doğruladı. Osnabrück tesisinde çeşitli araç konseptleri geliştirildiğini ve potansiyel pazar fırsatlarını keşfetmek amacıyla fuarda sunum yapıldığını dile getirdi.

Volkswagen askeri araç üretmeyi planlıyor: İlk prototipler gün yüzüne çıktı

1400'den fazla katılımcıyı ve 26 bin civarında ticari ziyaretçiyi ağırlayan etkinlikteki tepkilerin ölçüldüğünü belirten yetkili, somut projelerin ortaya çıkıp çıkmayacağının zamanla netleşeceğini vurguladı.

#Otomobil
