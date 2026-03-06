X'te artık bazı tweetleri görmek için para ödemeniz gerekecek

Sosyal medya platformu X, içerik üreticilerini platforma daha fazla çekmek amacıyla başlattığı "Creator Subscriptions 2.0" programına Exclusive Threads (Özel Konular) özelliğini ekledi. Platformdaki popüler hesaplar artık paylaşımlarının belirli kısımlarını yalnızca ödeme yapan abonelere gösterebilecek.

İçerik üreticileri, yeni araç sayesinde takipçilerine gönderilerin sadece bir kısmını sunarak merak uyandırabilecek. Gönderi dizisinin tamamını okumak isteyen kullanıcıların ise profile abone olması gerekecek.

Şirketin ürün müdürü Nikita Bier ve X Creators hesabı tarafından paylaşılan örnek görseller, sistemin nasıl çalışacağını açıkça ortaya koyuyor. Uygulama kapsamında, paylaşımların arasına abonelik butonları yerleştirilecek ve okuyucuların hikayenin sonunu öğrenmek için ödeme yapmaya teşvik edilmesi hedeflenecek.