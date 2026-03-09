Müşteri memnuniyeti en yüksek otomobil markası belli oldu! İşte liderin yeni adı

Kategoriler
Otomobil alıcılarının markalara yönelik genel memnuniyetini değerlendirmek için genellikle Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) puanları referans alınıyor.
Endeksin 2025 yılı verilerine göre, kitlesel pazar segmentinde rekabetin galibi Asyalı üreticilerden Subaru oldu. Geçmişte 83 puan alan Japon üretici, puanını 85'e çıkararak ünvanı Toyota'nın ellerinden kopardı.
Listenin ikinci sırasında 82'şer puanla Toyota ve Mazda yer alırken; Honda, Buick ve GMC yine 82 puanla üçüncü sırayı paylaştı. Tarihsel verilere bakıldığında, Asyalı otomobil üreticilerinin müşteri memnuniyeti endekslerinde genellikle ilk sıraları parsellediği görülüyor. 2020'de Honda'nın liderliğiyle başlayan süreçte, sonraki yıllarda Subaru ile Toyota arasında kıyasıya bir rekabet yaşanmıştı.
Daha pahalı ve lüks otomobil markalarına geçildiğinde, yine bir Japon üretici olan Lexus'un hakimiyeti bulunuyor. Toyota bünyesinde faaliyet gösteren marka, 87 puan toplayarak 2024'te birinciliği paylaştığı Mercedes-Benz'i saf dışı bırakmayı başardı. Mercedes-Benz 82 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Cadillac ve Tesla 81'er puanla üçüncülüğü paylaştı.
Lüks kategorisindeki diğer isimlerden Acura 78, Audi 77 ve BMW ise 75 puan elde etti.
Araştırmanın öne çıkardığı bir diğer dikkat çekici trend ise motor tiplerine göre kullanıcı memnuniyeti. Geleneksel benzinli ve hibrit araç sahipleri mevcut durumdan oldukça memnunken, elektrikli araç kullanıcıları arasında ciddi bir hayal kırıklığı hakim. Bu durumun arkasında yatan başlıca sebepler arasında sürüş menzili endişeleri, şarj istasyonlarına erişim zorluğu ve araçların gelecekteki ikinci el değerlerine yönelik belirsizlikler yer alıyor.
Açıklanan 2025 ACSI Otomobil Araştırması bulguları, e-posta yoluyla ulaşılan rastgele müşterilere gönderilen 9 bin 949 anketin sonuçlarına dayanıyor. Katılım oranının, 12 bin 173 kişinin yer aldığı 2024'teki çalışmaya kıyasla bir miktar azaldığı dikkatlerden kaçmıyor.