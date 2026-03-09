Müşteri memnuniyeti en yüksek otomobil markası belli oldu! İşte liderin yeni adı

LÜKS SEGMENTTE ZİRVE LEXUS'UN

Daha pahalı ve lüks otomobil markalarına geçildiğinde, yine bir Japon üretici olan Lexus'un hakimiyeti bulunuyor. Toyota bünyesinde faaliyet gösteren marka, 87 puan toplayarak 2024'te birinciliği paylaştığı Mercedes-Benz'i saf dışı bırakmayı başardı. Mercedes-Benz 82 puanla ikinci sıraya yerleşirken, Cadillac ve Tesla 81'er puanla üçüncülüğü paylaştı.

Lüks kategorisindeki diğer isimlerden Acura 78, Audi 77 ve BMW ise 75 puan elde etti.