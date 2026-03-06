Elektrikli araçlarda 'imkansız' başarıldı: BYD'den 1000 kilometre menzil, 10 dakika şarj sunan batarya

BYD elektrikli araçlarda menzil endişesini büyük oranda bitirecek yeni nesil Blade batarya teknolojisini tanıttı. Şirketin 5 Mart tarihinde düzenlediği Disruptive Technology etkinliğinde görücüye çıkan Blade Batarya 2.0, CLTC standartlarına göre tek şarjla 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Ancak asıl önemli gelişme, bataryanın şarj süresinde yapılmış.

"AKARYAKIT İSTASYONUNDA DEPO DOLDURMAK KADAR HIZLI"

Geliştirilen "flaş şarj" sistemi sayesinde aracın bataryası sadece 5 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 70 seviyesine ulaşıyor. Şarj oranını yüzde 97'ye çıkarmak ise yalnızca dokuz dakika sürüyor. Bataryanın kış aylarındaki performansı da üst düzeyde. -30 derece gibi dondurucu soğuklarda tam 24 saat bekletilen batarya yüzde 20'den yüzde 97 doluluğa 12 dakikada ulaşmayı başardı.

Normal şartlar altında yeni nesil donanıma sahip araçlar mevcut elektrikli otomobillerden yüzde 30 ila yüzde 50 daha hızlı şarj olabiliyor. BYD CEO'su Wang Chuanfu etkinlikte yaptığı konuşmada yüzde 97'lik şarj sınırına özellikle dikkat çekti. Yönetici geriye kalan yüzde 3’lük kapasitenin rejeneratif frenleme (geri kazanımlı fren) sistemi için ayrılmasını tavsiye ediyor.

Güvenlik konusunun da es geçilmediği batarya, çivi batırma ve alt darbe testlerini başarıyla geçerek dayanıklılığını kanıtladı.

BYD'nin lüks otomobil markası Yangwang, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yeni bataryanın kullanılacağı ilk modeli de resmen duyurdu. Açıklamalara göre Yangwang U7 modeli, ikinci nesil Blade bataryayı taşıyan ilk otomobil olacak.

BYD Yangwang Ürün Direktörü Zheng Yu, eski nesildeki 600 kilometrelik menzilin 1006 kilometreye çıktığını vurguladı.

Öte tarafta markanın bir diğer lüks alt markası olan Denza da rekabete kendi içinden dahil oluyor. Denza cephesinden gelen açıklamalara göre, yakında yollara çıkacak Z9 GT modeli 1036 kilometrelik menziliyle "dünyanın en uzun saf elektrikli sürüş menziline sahip aracı" ünvanını şimdiden sahiplenmiş durumda.