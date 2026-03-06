Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
Otomobil
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Elektrikli araçlarda 'imkansız' başarıldı: BYD'den 1000 kilometre menzil, 10 dakika şarj sunan batarya

BYD, elektrikli araçlar için tek şarjla 1000 kilometreden fazla menzil sunan yeni nesil Blade Batarya 2.0 teknolojisini resmi olarak tanıttı. Geliştirilen şarj sistemi, araçların bataryasını sadece 10 dakika gibi bir sürede tamamen doldurabiliyor. Bu değerler imkansız olarak görülüyordu.

Elektrikli araçlarda 'imkansız' başarıldı: BYD'den 1000 kilometre menzil, 10 dakika şarj sunan batarya
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 14:59

elektrikli araçlarda endişesini büyük oranda bitirecek yeni nesil Blade batarya teknolojisini tanıttı. Şirketin 5 Mart tarihinde düzenlediği Disruptive Technology etkinliğinde görücüye çıkan Blade Batarya 2.0, CLTC standartlarına göre tek şarjla 1000 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Ancak asıl önemli gelişme, bataryanın şarj süresinde yapılmış.

Elektrikli araçlarda 'imkansız' başarıldı: BYD'den 1000 kilometre menzil, 10 dakika şarj sunan batarya

0:00 143
HABERİN ÖZETİ

Elektrikli araçlarda 'imkansız' başarıldı: BYD'den 1000 kilometre menzil, 10 dakika şarj sunan batarya

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
BYD, elektrikli araçlarda menzil endişesini gidermeyi hedefleyen, tek şarjla 1000 km üzeri menzil ve ultra hızlı şarj imkanı sunan yeni nesil Blade Batarya 2.0 teknolojisini tanıttı.
BYD, elektrikli araçlar için 1000 km üzeri menzil sunan yeni nesil Blade Batarya 2.0 teknolojisini tanıttı.
Batarya, "flaş şarj" sistemiyle 5 dakikada %10'dan %70'e, 9 dakikada ise %97'ye şarj olabiliyor.
-30 derecede dahi %20'den %97 doluluğa 12 dakikada ulaşarak üstün kış performansı sergiliyor.
Güvenlik testlerini başarıyla geçen batarya, ilk olarak Yangwang U7 modelinde kullanılacak.
BYD'nin alt markası Denza'nın Z9 GT modeli, 1036 km menziliyle dünyanın en uzun saf elektrikli sürüş menziline sahip aracı unvanını aldı.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

"AKARYAKIT İSTASYONUNDA DEPO DOLDURMAK KADAR HIZLI"

Geliştirilen "flaş şarj" sistemi sayesinde aracın bataryası sadece 5 dakika içinde yüzde 10'dan yüzde 70 seviyesine ulaşıyor. Şarj oranını yüzde 97'ye çıkarmak ise yalnızca dokuz dakika sürüyor. Bataryanın kış aylarındaki performansı da üst düzeyde. -30 derece gibi dondurucu soğuklarda tam 24 saat bekletilen batarya yüzde 20'den yüzde 97 doluluğa 12 dakikada ulaşmayı başardı.

Elektrikli araçlarda 'imkansız' başarıldı: BYD'den 1000 kilometre menzil, 10 dakika şarj sunan batarya

Normal şartlar altında yeni nesil donanıma sahip araçlar mevcut elektrikli otomobillerden yüzde 30 ila yüzde 50 daha hızlı şarj olabiliyor. BYD CEO'su Wang Chuanfu etkinlikte yaptığı konuşmada yüzde 97'lik şarj sınırına özellikle dikkat çekti. Yönetici geriye kalan yüzde 3’lük kapasitenin rejeneratif frenleme (geri kazanımlı fren) sistemi için ayrılmasını tavsiye ediyor.

Güvenlik konusunun da es geçilmediği batarya, çivi batırma ve alt darbe testlerini başarıyla geçerek dayanıklılığını kanıtladı.

BYD'nin lüks otomobil markası Yangwang, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla yeni bataryanın kullanılacağı ilk modeli de resmen duyurdu. Açıklamalara göre Yangwang U7 modeli, ikinci nesil Blade bataryayı taşıyan ilk otomobil olacak.

Elektrikli araçlarda 'imkansız' başarıldı: BYD'den 1000 kilometre menzil, 10 dakika şarj sunan batarya

BYD Yangwang Ürün Direktörü Zheng Yu, eski nesildeki 600 kilometrelik menzilin 1006 kilometreye çıktığını vurguladı.

Öte tarafta markanın bir diğer lüks alt markası olan Denza da rekabete kendi içinden dahil oluyor. Denza cephesinden gelen açıklamalara göre, yakında yollara çıkacak Z9 GT modeli 1036 kilometrelik menziliyle "dünyanın en uzun saf elektrikli sürüş menziline sahip aracı" ünvanını şimdiden sahiplenmiş durumda.

OpenAI, GPT-5.4 modelini tanıttı: Artık daha akıllı, az hata yapıyor
Yeni Xbox resmen duyuruldu: Project Helix sıradan bir konsol olmayacak
ETİKETLER
#byd
#elektrikli araç
#Menzil
#Şarj Süresi
#Blade Batarya
#Otomobil
TGRT Haber
