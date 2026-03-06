Menü Kapat
12°
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Yeni Xbox resmen duyuruldu: Project Helix sıradan bir konsol olmayacak

Xbox'ın yeni CEO'su Asha Sharma, "Project Helix" kod adlı yeni nesil konsolun PC ve konsol oyunlarını bir arada sunacağını açıkladı. Cihaz hakkındaki kapsamlı detayların gelecek hafta GDC etkinliğinde paylaşılması planlanıyor.

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 10:37

'ın çiçeği burnunda CEO'su Asha Sharma, şirketin merakla beklenen yeni nesil konsolu hakkında ilk detayları paylaştı. Geliştirme süreci "Project Helix" kod adıyla yürütülen cihazla ilgili aylardır ortalıkta dolaşan söylentiler gerçeğe dönüştü. Yeni sistem sadece konsol yapımlarını değil, PC oyunlarını da sorunsuz şekilde çalıştıracak.

Yeni Xbox resmen duyuruldu: Project Helix sıradan bir konsol olmayacak

0:00 102
HABERİN ÖZETİ

Yeni Xbox resmen duyuruldu: Project Helix sıradan bir konsol olmayacak

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Xbox'ın yeni nesil konsolu 'Project Helix' duyuruldu ve PC oyunlarını da çalıştıracağı belirtildi.
Yeni Xbox, 'Project Helix' kod adıyla geliştiriliyor.
Cihaz, performans açısından sektöre liderlik etmeyi hedefliyor.
Proje ile ilgili daha fazla detay haftaya GDC'de paylaşılacak.
PlayStation 6'nın ertelenmesi durumunda Xbox için pazar avantajı doğabilir.
AMD, yeni Xbox'ın 2027'de piyasaya sürülebileceğini ima etti.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

PROJECT HELIX KONSOLU DUYURULDU

Yeni Xbox olarak bilinen Project Helix cihazı hakkındaki daha fazla detayın haftaya düzenlenecek GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı) kapsamında gün yüzüne çıkması bekleniyor. Sharma, etkinlikte geliştiriciler ve iş ortaklarıyla masaya oturarak yeni donanımla ilgili görüşecek.

Yöneticinin açıklamalarına göre Project Helix, performans açısından sektöre liderlik etmeyi hedefliyor.

Yeni Xbox resmen duyuruldu: Project Helix sıradan bir konsol olmayacak

SONY'NİN ÖNÜNE GEÇME FIRSATI DOĞDU

Geçtiğimiz yıl Xbox markası için oldukça çalkantılı geçmişti. Üst yönetimde yaşanan değişikliklerin ardından gelen heyecan verici duyuru, oyuncuların dikkatini yeniden markaya çekmeyi başardı.

Microsoft'un mevcut nesli beklenenden daha erken sonlandırarak yepyeni bir donanımla piyasaya hızlı bir giriş yapmayı planladığı üzerinde duruluyor. PlayStation 6'nın RAM krizi nedeniyle 2029'a erteleneceğine dair dolaşan dedikodular gerçek olursa, Amerikalı şirket Sony karşısında yıllar sürecek bir pazar avantajı yakalayabilir.

Sharma, Project Helix'in ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bilgi vermedi. Şubat ayı başında AMD, yeni Xbox'ın 2027'de piyasaya sürülmeye hazır olacağını ima etmişti. Ancak konsolun gerçekten o tarihte piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değil.

ETİKETLER
#xbox
#Yeni Nesil Konsol
#Asha Sharma
#Project Helix
#Gdc
#Teknoloji
