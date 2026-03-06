Yeni Xbox resmen duyuruldu: Project Helix sıradan bir konsol olmayacak

Xbox'ın çiçeği burnunda CEO'su Asha Sharma, şirketin merakla beklenen yeni nesil konsolu hakkında ilk detayları paylaştı. Geliştirme süreci "Project Helix" kod adıyla yürütülen cihazla ilgili aylardır ortalıkta dolaşan söylentiler gerçeğe dönüştü. Yeni sistem sadece konsol yapımlarını değil, PC oyunlarını da sorunsuz şekilde çalıştıracak.

PROJECT HELIX KONSOLU DUYURULDU

Yeni Xbox olarak bilinen Project Helix cihazı hakkındaki daha fazla detayın haftaya düzenlenecek GDC (Oyun Geliştiricileri Konferansı) kapsamında gün yüzüne çıkması bekleniyor. Sharma, etkinlikte geliştiriciler ve iş ortaklarıyla masaya oturarak yeni donanımla ilgili görüşecek.

Yöneticinin açıklamalarına göre Project Helix, performans açısından sektöre liderlik etmeyi hedefliyor.

SONY'NİN ÖNÜNE GEÇME FIRSATI DOĞDU

Geçtiğimiz yıl Xbox markası için oldukça çalkantılı geçmişti. Üst yönetimde yaşanan değişikliklerin ardından gelen heyecan verici duyuru, oyuncuların dikkatini yeniden markaya çekmeyi başardı.

Microsoft'un mevcut nesli beklenenden daha erken sonlandırarak yepyeni bir donanımla piyasaya hızlı bir giriş yapmayı planladığı üzerinde duruluyor. PlayStation 6'nın RAM krizi nedeniyle 2029'a erteleneceğine dair dolaşan dedikodular gerçek olursa, Amerikalı şirket Sony karşısında yıllar sürecek bir pazar avantajı yakalayabilir.

Sharma, Project Helix'in ne zaman piyasaya sürüleceğine dair bilgi vermedi. Şubat ayı başında AMD, yeni Xbox'ın 2027'de piyasaya sürülmeye hazır olacağını ima etmişti. Ancak konsolun gerçekten o tarihte piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değil.