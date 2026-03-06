Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

WhatsApp Plus aboneliği ufukta göründü: Para ödeyenlere özel araçlar geliyor

WhatsApp, kullanıcılara çeşitli özelleştirme imkanları tanıyan "WhatsApp Plus" isimli yeni bir ücretli abonelik modelini test ediyor. Aylık ücret karşılığında 14 yeni ikon, 20 sohbet sabitleme hakkı ve özel zil sesleri gibi ekstra özellikler hesaba eklenecek.

Murat Makas
06.03.2026
06.03.2026
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılara seçenekleri sunacak "WhatsApp Plus" isimli premium abonelik planı üzerinde çalışıyor. Uygulamanın temel özellikleri ise tamamen ücretsiz kalmaya devam edecek.

WABetaInfo'nun haberine göre, geliştirme aşamasında olan "WhatsApp Plus" isimli ücretli abonelik paketi Android ve iOS cihazlarda kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, aylık belirli bir ücret karşılığında paketi satın alarak uygulamayı tamamen kendi zevklerine göre kişiselleştirebilecekler.

WhatsApp Plus aboneliği ufukta göründü: Para ödeyenlere özel araçlar geliyor

WHATSAPP'IN GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

WhatsApp Plus'ı tercih edenleri bekleyen en büyük yeniliklerden biri tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Uygulamanın teması, simgesi ve vurgu renkleri üzerinde tam kontrol sahibi olacaksınız. 14 farklı yeni ikon ve çeşitli arayüz renkleri arasından istediğinizi seçebileceksiniz.

WhatsApp Plus aboneliği ufukta göründü: Para ödeyenlere özel araçlar geliyor

SOHBET SABİTLEME LİMİTİ GENİŞLİYOR

Şu anki standart sürümde kullanıcılar yalnızca üç sohbeti en üste tutturabiliyor. WhatsApp Plus ile birlikte sınır 20'ye kadar yükselecek.

WhatsApp Plus aboneliği ufukta göründü: Para ödeyenlere özel araçlar geliyor

ÖZEL ZİL SESLERİ VE YENİ ÇIKARTMALAR YOLDA

Sadece WhatsApp Plus abonelerine özel zil sesleri uygulamaya eklenecek. Aramaları diğer bildirimlerden ayırmayı kolaylaştıran seslerin yanı sıra, standart kullanıcılara kapalı olan özel çıkartmalar da erişime açılacak. Ayrıca mesajlara verilen tepkilerin çok daha etkileşimli hale getirilmesi planlanıyor.

WhatsApp Plus aboneliği ufukta göründü: Para ödeyenlere özel araçlar geliyor

TEMEL ÖZELLİKLER ÜCRETSİZ KALACAK

Öte yandan WhatsApp'ın ana işlevlerinde herhangi bir kısıtlama yaşanmayacağı belirtildi. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama, medya paylaşımı veya grup sohbetleri gibi araçlar eskisi gibi bedava kullanılmaya devam edecek. Abonelik tamamen isteğe bağlı bir hizmet olarak kullanıcılara sunulacak.

Paketin fiyatı veya resmi çıkış tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

