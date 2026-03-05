MacBook Neo satın almadan önce bilmeniz gereken 4 önemli detay

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Apple, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo modelini 4 Mart'ta tanıttı. Yeni cihaz, 256 GB depolama seçeneği için 37 bin 999 TL, 512 GB kapasiteli versiyonu için ise 42 bin 999 TL gibi diğer Mac modellerine kıyasla oldukça uygun fiyatlara sahip. Hatta eğitim indirimiyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler bilgisayarı 6 bin TL daha ucuza satın alabiliyor.
Peki MacBook Neo satın almadan önce bilinmesi gerekenler neler? Cihazı almayı düşünen kullanıcıların dikkat etmeleri gereken 4 ayrıntıyı sıraladık.
Kutudan yeni çıkmış dahi olsa, MacBook Neo gücünü 2020 M1 MacBook Air ile hayatımıza giren M serisi çiplerden almıyor. Yalnızca iPhone 16 Pro'da yer alan A18 Pro işlemciyle çalışıyor. Apple'ın resmi açıklamalarına göre cihaz; internette gezinmek, ofis programlarını kullanmak, video izlemek ve yapay zeka özelliklerinden faydalanmak gibi günlük işler için gayet yeterli performansı sunacak.
Ayrıca tek şarjla 16 saate kadar dayanan pil ömrü, gün boyu prize bağlı kalma derdini de büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Fakat sırf uygun fiyatlı olduğu için tamamen sorgusuz sualsiz satın almak doğru bir yaklaşım olmayabilir. Zira Apple, fiyatı ucuzlatabilmek adına bazı özellikleri kısmış.
MacBook Neo modeli sadece 8 GB birleşik bellek ile geliyor ve kullanıcılara yalnızca 256 GB veya 512 GB depolama seçeneği sunuyor. Diğer MacBook modellerinin hafızası ise 128 GB belleğe ve 8 TB depolamaya kadar artırılabiliyor. Dolayısıyla daha fazla depolama kapasitesi istiyorsanız, Neo modeli size uygun olmayabilir.
Düşük bellek kapasitesi temel kullanıcılar için sorun teşkil etmese de aynı anda 20'den fazla tarayıcı sekmesi, Adobe Photoshop ve çeşitli uygulamaları bir arada çalıştırmak istiyorsanız donma veya çökme sorunlarına hazırlıklı olmalısınız.
Apple'ın dizüstü bilgisayarları güvenliği sağlamak için parmak izi teknolojisini kullanıyor. Ancak MacBook Neo'nun 256 GB sürümünde Touch ID özelliğinden mahrum kalacaksınız. Apple henüz dizüstü ekranlarına sığacak kadar ince bir Face ID sensörü geliştirmediği için her giriş yaptığınızda parolalarınızı manuel yazmaktan başka çareniz kalmayacak.
Çoklu monitör kurulumları, pencereler arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan uygulamaları tam ekranda kullanmak isteyenler için vazgeçilmez bir özellik. Ancak MacBook Neo, yerleşik ekranı aynı anda kullanmanıza izin verse de yalnızca bir adet harici monitör takmanıza izin veriyor.
Karşılaştırmak gerekirse M4 işlemcili MacBook Air iki harici ekran kullanmanıza hatta kapağı kapattığınızda üçüncü bir ekran bağlamanıza olanak tanıyor. Hem MacBook Neo alıp hem de birden fazla ekran kullanmak istiyorsanız DisplayLink uyumlu bir hub almanız gerekecek.
Apple, fiyatı düşürebilmek adına klavyede arka aydınlatma ve touchpadde dokunsal (haptic) geri bildirim özelliklerinden vazgeçmiş durumda. Karanlık ortamlarda çalışmayı seven kullanıcılar, aydınlatma olmaması nedeniyle hangi tuşlara bastığını görmekte zorlanabilir. Touchpadde dokunsal geri bildirimin kaldırılması ise alıştığınız o fiziksel "tıklama" hissini ortadan kaldırıyor.