Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

MacBook Neo satın almadan önce bilmeniz gereken 4 önemli detay

Apple'ın uygun fiyatlı yeni dizüstü bilgisayarı MacBook Neo, macOS deneyimini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyor. Ancak uygun fiyatlı olmasına aldanıp cihazı gözü kapalı satın almadan önce dikkat edilmesi gereken bazı kritik detaylar söz konusu. Peki MacBook Neo özellikleri ile neler sunuyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 16:24

, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo modelini 4 Mart'ta tanıttı. Yeni cihaz, 256 GB depolama seçeneği için 37 bin 999 TL, 512 GB kapasiteli versiyonu için ise 42 bin 999 TL gibi diğer Mac modellerine kıyasla oldukça uygun fiyatlara sahip. Hatta eğitim indirimiyle birlikte öğrenciler ve öğretmenler bilgisayarı 6 bin TL daha ucuza satın alabiliyor.

MacBook Neo satın almadan önce bilmeniz gereken 4 önemli detay

0:00 311
HABERİN ÖZETİ

MacBook Neo satın almadan önce bilmeniz gereken 4 önemli detay

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Apple, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı MacBook Neo'yu tanıttı ve bu modelin fiyat, özellikler ve dikkat edilmesi gereken noktalar detaylandırıldı.
MacBook Neo, 256 GB depolama için 37.999 TL, 512 GB için 42.999 TL fiyatla satışa sunuldu.
Öğrenciler ve öğretmenler için 6.000 TL'lik eğitim indirimi bulunuyor.
Cihaz, iPhone 16 Pro'da yer alan A18 Pro işlemciyi kullanıyor ve 8 GB RAM ile geliyor.
Depolama seçenekleri 256 GB ve 512 GB ile sınırlı; RAM'in de artırılabilme özelliği yok.
MacBook Neo'nun 256 GB sürümünde Touch ID özelliği bulunmuyor.
Cihaz, yalnızca bir adet harici monitör desteği sunuyor.
Klavye arka aydınlatmasız ve touchpad'de dokunsal geri bildirim özelliği bulunmuyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

Peki MacBook Neo satın almadan önce bilinmesi gerekenler neler? Cihazı almayı düşünen kullanıcıların dikkat etmeleri gereken 4 ayrıntıyı sıraladık.

MACBOOK NEO ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

  • Ekran: 13 inç, 2408 x 1506, 500 nit, IPS, Liquid Retina
  • İşlemci: Apple A18 Pro çip
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 256GB / 512GB SSD
  • Kamera: 1080p FaceTime HD
  • Pil ve güç: 16 saate kadar, 36.5watt/h, 20W USB-C güç adaptörü
  • Portlar: 1x USB 3 (USB-C), 1x USB 2 (USB-C), 3.5mm kulaklık jakı
  • Bağlanabilirlik: Bluetooth 6, WiFi 6E
  • Klavye: Magic Keyboard / Touch ID özellikli Magic Keyboard
  • Yazılım: macOS 26
  • Boyut ve ağırlık: 206.4 x 297.5 x 12.7 mm x 1.23 kg
MacBook Neo satın almadan önce bilmeniz gereken 4 önemli detay

Kutudan yeni çıkmış dahi olsa, MacBook Neo gücünü 2020 M1 MacBook Air ile hayatımıza giren M serisi çiplerden almıyor. Yalnızca iPhone 16 Pro'da yer alan A18 Pro işlemciyle çalışıyor. Apple'ın resmi açıklamalarına göre cihaz; internette gezinmek, ofis programlarını kullanmak, video izlemek ve yapay zeka özelliklerinden faydalanmak gibi günlük işler için gayet yeterli performansı sunacak.

Ayrıca tek şarjla 16 saate kadar dayanan pil ömrü, gün boyu prize bağlı kalma derdini de büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Fakat sırf uygun fiyatlı olduğu için tamamen sorgusuz sualsiz satın almak doğru bir yaklaşım olmayabilir. Zira Apple, fiyatı ucuzlatabilmek adına bazı özellikleri kısmış.

1) RAM VE DEPOLAMA ALANI SİZİ TATMİN ETMEYEBİLİR

MacBook Neo modeli sadece 8 GB birleşik bellek ile geliyor ve kullanıcılara yalnızca 256 GB veya 512 GB depolama seçeneği sunuyor. Diğer MacBook modellerinin hafızası ise 128 GB belleğe ve 8 TB depolamaya kadar artırılabiliyor. Dolayısıyla daha fazla depolama kapasitesi istiyorsanız, Neo modeli size uygun olmayabilir.

Düşük bellek kapasitesi temel kullanıcılar için sorun teşkil etmese de aynı anda 20'den fazla tarayıcı sekmesi, Adobe Photoshop ve çeşitli uygulamaları bir arada çalıştırmak istiyorsanız donma veya çökme sorunlarına hazırlıklı olmalısınız.

MacBook Neo satın almadan önce bilmeniz gereken 4 önemli detay

2) TOUCH ID KONFORUNDAN VAZGEÇMENİZ GEREKEBİLİR

Apple'ın dizüstü bilgisayarları güvenliği sağlamak için parmak izi teknolojisini kullanıyor. Ancak MacBook Neo'nun 256 GB sürümünde Touch ID özelliğinden mahrum kalacaksınız. Apple henüz dizüstü ekranlarına sığacak kadar ince bir Face ID sensörü geliştirmediği için her giriş yaptığınızda parolalarınızı manuel yazmaktan başka çareniz kalmayacak.

MacBook Neo satın almadan önce bilmeniz gereken 4 önemli detay

3) SADECE BİR ADET HARİCİ MONİTÖR DESTEĞİ SUNUYOR

Çoklu monitör kurulumları, pencereler arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan uygulamaları tam ekranda kullanmak isteyenler için vazgeçilmez bir özellik. Ancak MacBook Neo, yerleşik ekranı aynı anda kullanmanıza izin verse de yalnızca bir adet harici monitör takmanıza izin veriyor.

Karşılaştırmak gerekirse M4 işlemcili MacBook Air iki harici ekran kullanmanıza hatta kapağı kapattığınızda üçüncü bir ekran bağlamanıza olanak tanıyor. Hem MacBook Neo alıp hem de birden fazla ekran kullanmak istiyorsanız DisplayLink uyumlu bir hub almanız gerekecek.

MacBook Neo satın almadan önce bilmeniz gereken 4 önemli detay

4) KLAVYESİ IŞIKSIZ, TOUCHPAD STANDART

Apple, fiyatı düşürebilmek adına klavyede arka aydınlatma ve touchpadde dokunsal (haptic) geri bildirim özelliklerinden vazgeçmiş durumda. Karanlık ortamlarda çalışmayı seven kullanıcılar, aydınlatma olmaması nedeniyle hangi tuşlara bastığını görmekte zorlanabilir. Touchpadde dokunsal geri bildirimin kaldırılması ise alıştığınız o fiziksel "tıklama" hissini ortadan kaldırıyor.

MacBook Neo satın almadan önce bilmeniz gereken 4 önemli detay

MACBOOK NEO TÜRKİYE FİYATLARI

  • 256 GB ve Magic Keyboard sürüm: 37 bin 999 TL (eğitim indirimiyle 31 bin 999 TL)
  • 512 GB ve Touch ID özellikli Magic Keyboard sürüm: 42 bin 999 TL (36 bin 999 TL)
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ordusu, İran'a saldırılarında hedeflerini yapay zeka uygulaması Claude ile belirliyor
Bebeklerde cilt sorunları, yapay zeka destekli uygulamayla erkenden teşhis edilecek
ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#Inceleme
#Dizüstü Bilgisayar
#Macbook Neo
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.