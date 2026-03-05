Menü Kapat
TGRT Haber
11°
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

ABD ordusu, İran'a saldırılarında hedeflerini yapay zeka uygulaması Claude ile belirliyor

ABD ordusunun, İran saldırılarında Anthropic'in Claude yapay zeka modelini Maven sistemi aracılığıyla hedef belirleme amacıyla kullandığı saptandı. Pentagon ve Anthropic arasında yaşanan sözleşme gerilimine rağmen, sistemin savaş sahasında 1000'den fazla hedefi belirlediği vurgulandı.

ABD ordusu, İran'a saldırılarında hedeflerini yapay zeka uygulaması Claude ile belirliyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.03.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
saat ikonu 11:33

ABD ordusunun İran'a yönelik operasyonlarında, Anthropic'in Claude aracını saldırı planlama aşamalarında yoğun şekilde kullandığı öne sürüldü. Yazılımın, Palantir tarafından geliştirilen "Maven Akıllı Sistemi"ne entegre edildiği ve gerçek zamanlı hedef belirleme, anlık gözetleme ile sıcak istihbarat analizi gibi askeri süreçlerde başrol oynadığı kaydedildi.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi üç kaynağa dayandırdığı haberi, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarındaki yapay zeka araçlarının rolünü ortaya koydu. Haberde, 'un Anthropic'in yapay zeka aracı Claude uygulamasını saldırıları planlarken yoğun şekilde kullandığı detaylı şekilde aktarıldı.

ABD ordusu, İran'a saldırılarında hedeflerini yapay zeka uygulaması Claude ile belirliyor

PENTAGON, HEDEFLERİNİ CLAUDE İLE BELİRLİYOR

Buna göre Pentagon, Claude uygulamasını Palantir şirketi tarafından geliştirilen Maven Akıllı Sistemi'ne entegre ederek gerçek zamanlı hedef belirleme, anlık gözetleme ve sıcak istihbarat analizi gibi temel askeri süreçlerde yoğun şekilde kullanıyor.

Claude'u kullanan Maven sistemi, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak İran'daki olası hedefleri belirliyor, kesin konumlarını veriyor, bunları önceliklendiriyor ve böylece ABD ve İsrail güçlerinin olası saldırılarına önemli ölçüde yön veriyor.

İki kişiye göre, İran'a olası bir saldırı planlaması sürerken, Claude tarafından desteklenen Maven yüzlerce hedef önerdi, kesin konum koordinatlarını verdi ve bu hedefleri önemlerine göre öncelik sırasına koydu.

ABD ordusu, İran'a saldırılarında hedeflerini yapay zeka uygulaması Claude ile belirliyor

Habere göre Pentagon, İran saldırılarının ilk gününde yaklaşık 1000 civarındaki hedefi, söz konusu yapay zeka teknolojisinden yardım alarak planladı ve gerçekleştirdi.

Öte yandan haberde, Pentagon'un yeni yapay zeka aracı entegrasyonunu tamamlayana kadar Claude uygulamasını ilk kez bu ölçekte bir "savaş" sahasında aktif olarak kullandığına vurgu yapıldı. İlgili kaynaklardan biri, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun askeri saldırıyla ABD'ye getirilmesinde de Claude uygulamasının kullanıldığını belirtti.

Bir diğer kaynak, 2025 yılı boyunca Pentagon'daki askeri planlamacıların, Claude entegreli Maven sisteminin, ordunun çoğu bölümünde günlük olarak kullanıldığına işaret etti. Pentagon, 2024'ün sonlarında Anthropic'in Claude sohbet botunu Maven'a entegre etmeye başladı.

ABD ordusu, İran'a saldırılarında hedeflerini yapay zeka uygulaması Claude ile belirliyor

20 BİNDEN FAZLA ASKERİ PERSONEL KULLANIYOR

Sistem, önerilen hedefleri oluşturmak, lojistiği takip etmek ve sahadan gelen istihbaratın özetlerini sağlamak için kullanıldı. Trump yönetimi, Maven'ın kullanımını ordunun birçok bölümüne genişletti. Mayıs 2025 itibarıyla 20 binden fazla askeri personel bu sistemi kullanıyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 24 Şubat'ta Anthropic'e ültimatom vermiş, Pentagon'un şirketin yapay zekasını istediği şekilde kullanmasına 27 Şubat'a kadar izin vermedikleri takdirde hükümetle sözleşmelerini kaybetme riski bulunduğunu söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump da 27 Şubat'ta Pentagon ile Anthropic arasında yaşanan tartışmaların ardından tüm federal kurumlara Anthropic teknolojisinin kullanımının derhal durdurulması talimatı vermişti.

ABD ordusu, İran'a saldırılarında hedeflerini yapay zeka uygulaması Claude ile belirliyor

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, 28 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Pentagon ile yapay zeka modellerinin bakanlığın ağına entegre edilmesine yönelik anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Bunun üzerine Anthropic'in yapay zeka modeli Claude, dünya genelinde yoğun ilgi görerek ABD ve birçok farklı ülkede "en çok indirilenler" listesinde bir numaraya çıkmıştı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 867 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

#yapay zeka
#pentagon
#İran Saldirisi
#Claude
#Maven
#Teknoloji
