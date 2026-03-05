Uzayda internet savaşı başladı: Çin'den hamle yapınca AB harekete geçti

Uydu interneti alanında rekabet giderek sertleşiyor. Özellikle lazer tabanlı optik iletişim teknolojileri, son yıllarda hem Batı dünyasının hem de Çin’in yoğun şekilde yatırım yaptığı alanlardan biri.

Radyo frekansları yerine dar bir ışınla veri gönderen bu sistemler, teoride çok daha yüksek bant genişliği sunabiliyor. Ancak işin teknik tarafı sandığınız kadar kolay değil. Atmosferdeki dalgalanmalar, platform titreşimleri ve saatte binlerce kilometre hızla hareket eden hedeflere kilitlenme zorunluluğu… Hepsi ciddi mühendislik sorunları oluşturuyor.

Buna rağmen gelen son gelişmeler, bu zorlukların aşılmaya başlandığını gösteriyor.