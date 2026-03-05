ABD’nin altıncı nesil savaş uçağı F-47’den yeni detaylar

ABD Hava Kuvvetleri’nin F-22 Raptor’ın yerine geliştirdiği altıncı nesil F-47 savaş uçağına dair yeni ipuçları ortaya çıktı. Pratt & Whitney’in yayımladığı kısa videoda, uçağın gücünü sağlayacak XA-103 motoru ve dijital tasarım süreci dikkat çekti.

ABD’nin altıncı nesil savaş uçağı projesi F-47, yayımlanan kısa bir videoyla yeniden gündeme geldi. Pratt & Whitney tarafından paylaşılan görüntülerde asıl odak noktası uçağın kendisi değil; onu uçuracak olan XA-103 motoru ve bu motorun geliştirilme süreci.

Video, özellikle tamamen dijital tasarım yaklaşımına vurgu yapıyor. Yani motorun geliştirilmesinde klasik yöntemler yerine dijital mühendislik araçları yoğun şekilde kullanılmış. Fakat videonun birkaç saniyelik bölümünde F-47’ye ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler de dikkat çekiyor. Açıkçası kısa ama merak uyandıran sahneler bunlar.