Yapay zeka dünyasında rekabet hız kesmeden devam ederken OpenAI, ChatGPT-5.4 modelini duyurdu. Şirket tarafından "profesyonel çalışmalar için en yetenekli ve verimli öncü modelimiz" sözleriyle tanımlanan yeni sürüm, standart versiyonun yanı sıra muhakeme odaklı "Thinking" ve yüksek performans için optimize edilen "Pro" seçenekleriyle kullanıcılara sunuluyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ OpenAI, GPT-5.4 modelini tanıttı: Artık daha akıllı, az hata yapıyor OpenAI, profesyonel kullanım için geliştirilmiş, yüksek performanslı, daha az hata yapan ve 1 milyon token bağlam penceresi sunan ChatGPT-5.4 modelini duyurdu. Profesyonel çalışmalar için tasarlanmış olup standart, "Thinking" ve "Pro" versiyonları bulunur. 1 milyon tokenlik bağlam penceresi ve yüksek token verimliliği sunar. Hukuk ve finans gibi alanlarda uzun vadeli çıktılar oluşturmada üstün performans gösterir. GPT-5.2'ye kıyasla hata payını bireysel iddialarda %33, genel cevaplarda %18 oranında düşürdü. API tarafında "Tool Search" ile araç aramasını kolaylaştırarak token israfını önler. "Thinking" versiyonu için düşünce zinciri güvenlik testleri ile aldatma ihtimali azaltıldı.

TechCrunch'ın aktardığına göre GPT-5.4, profesyonel yetenekleri ölçen Mercor APEX-Agents değerlendirmesinde rakiplerini geride bıraktı. Mercor CEO'su Brendan Foody, yeni modelin hukuk ve finans alanındaki becerilerine dikkat çekerek şunları paylaştı:

"GPT-5.4; slayt sunumları, finansal modeller ve hukuki analizler gibi uzun vadeli çıktılar oluşturmada mükemmel bir iş çıkarıyor. Rakip modellere göre daha hızlı ve düşük maliyetli çalışırken en üst düzeyde performans sunuyor."

CHATGPT-5.4 SÜRÜMÜ NELER SUNUYOR?

GPT-5.4'ün API versiyonu, 1 milyon tokenlik devasa bir bağlam penceresiyle geliyor. Bu da OpenAI'ın şu ana kadar sunduğu en büyük bağlam penceresi olma özelliğini taşıyor. Geliştirici ekip, yeni modelin token verimliliğinde de son derece iddialı. GPT-5.4, selefine kıyasla aynı problemleri çok daha az token harcayarak çözebiliyor.

Modelin karşılaştırma testlerindeki başarısı da gözlerden kaçmadı. OSWorld-Verified ve WebArena Verified gibi bilgisayar kullanımı testlerinde rekor puanlar elde eden yapay zeka modeli, bilgi işleri görevlerini ölçen GDPval testinde yüzde 83'lük bir başarıya imza attı.

HATA PAYI AZALDI, ARAÇ ARAMASI KOLAYLAŞTI

OpenAI, yapay zekanın uydurma bilgi üretme sorununu çözmek için de önemli adımlar atıyor. Şirketin paylaştığı verilere göre yeni model, GPT-5.2 ile karşılaştırıldığında bireysel iddialarda yüzde 33 daha az hata yapıyor. Genel cevaplarda ise hata olasılığı yüzde 18 oranında düşürülmüş durumda.

Ayrıca API tarafında "Tool Search" (Araç Arama) adında yeni bir sistem tanıtıldı. Eskiden sistem promptları mevcut tüm araçların tanımlarını tek seferde yüklüyordu. Bu durum araç sayısı arttıkça ciddi bir token israfına yol açıyordu. Yeni sistem sayesinde modeller, araç tanımlarını yalnızca ihtiyaç duyduklarında arayarak daha hızlı ve uygun maliyetli işlem yapabiliyor.

GPT-5.4 modellerinin bir diğer dikkat çeken noktası: çok adımlı görevlerdeki düşünce süreçlerini gösteren "düşünce zinciri" (chain-of-thought) için geliştirilen yeni güvenlik testi oldu.

Yapay zeka güvenlik araştırmacıları, muhakeme yeteneğine sahip modellerin düşünce süreçlerini gizleyebileceğinden uzun süredir endişe duyuyordu. Fakat OpenAI'nin yeni testleri, GPT-5.4 Thinking versiyonunda aldatma ihtimalinin çok daha düşük olduğunu ortaya koydu.