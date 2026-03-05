Menü Kapat
ABD ve Avrupa polisinden dev operasyon: Siber suçluların sığınağı LeakBase çökertildi

Çalınan parolaların ve hackleme araçlarının paylaşıldığı dünyanın en büyük yasa dışı platformlarından LeakBase, ABD ve Avrupa polisleri tarafından düzenlenen operasyonla çökertildi. İşte tüm detaylar...

ABD ve Avrupa polisinden dev operasyon: Siber suçluların sığınağı LeakBase çökertildi
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
05.03.2026
17:38
|
GÜNCELLEME:
05.03.2026
17:42

ABD ve Avrupa polislerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucunda, çalınmış parolalar ile hackleme araçlarının ticaretinin yapıldığı LeakBase platformu tamamen erişime engellendi. Savcılar tarafından "siber suçlular için dünyanın en büyük çevrim içi forumlarından biri" olarak nitelendirilen platformun devasa veri tabanına yetkililerce el konuldu.

ABD ve Avrupa polisinden dev operasyon: Siber suçluların sığınağı LeakBase çökertildi

ABD ve Avrupa polisinden dev operasyon: Siber suçluların sığınağı LeakBase çökertildi

ABD ve Avrupa polislerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, çalınmış parolalar ve hackleme araçlarının ticaretinin yapıldığı LeakBase platformu kapatıldı ve veri tabanına el konuldu.
LeakBase platformu, çalınmış parolalar ve hackleme araçlarının ticaretinin yapıldığı bir yerdi ve siber suçlular için önemli bir çevrim içi forum olarak nitelendiriliyordu.
Operasyon sonucunda platformun veri tabanına el konuldu; bu veri tabanında 142 binden fazla üye ve 215 bini aşkın mesaj bulunuyordu.
FBI, platformun alan adını kendi kontrolündeki isim sunucularına yönlendirerek siteyi fiilen kapattı.
Operasyon kapsamında 13'ten fazla kişi tutuklandı, 33 şüpheliyle görüşmeler yapıldı ve forumun tüm veri tabanı ele geçirildi.
LeakBase'in veri tabanında 100 milyonlarca hesap kimlik bilgisi, kredi kartı numaraları ve banka hesap bilgileri gibi bilgiler yer alıyordu.
Operasyona Avustralya, Belçika, Kanada, Almanya, Yunanistan, Kosova, Malezya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkeler katıldı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

LeakBase'in veri tabanında 142 binden fazla üye yer alırken, bunlar arasında gönderilmiş 215 bini aşkın mesaj ele geçirildi. İnternet sitesini ziyaret edenler artık forum içeriklerine, özel mesajlara ve IP adresi kayıtlarına el konulduğunu belirten bir uyarıyla karşılaşıyor.

ABD ve Avrupa polisinden dev operasyon: Siber suçluların sığınağı LeakBase çökertildi

FBI DÜĞMEYE BASTI: 13'TEN FAZLA TUTUKLAMA

Europol tarafından yapılan resmi açıklamada, dünya çapında yaklaşık 100 işlem gerçekleştirildiği vurgulandı. Forumun en aktif 37 kullanıcısına yönelik çeşitli tedbirler de hayata geçirildi. Çarşamba günü erken saatlerde , platformun alan adını doğrudan kendi kontrolündeki isim sunucularına yönlendirerek siteyi fiilen kapattı.

The Record sitesinin FBI siber yetkilisi Brett Leatherman ile yaptığı röportaja dayandırdığı haberine göre, yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde 13'ten fazla kişi tutuklandı. Ayrıca 33 şüpheliyle arama ve görüşmeler gerçekleştirildi ve forumun tüm veri tabanı ele geçirildi.

ABD ve Avrupa polisinden dev operasyon: Siber suçluların sığınağı LeakBase çökertildi

MİLYONLARCA KİŞİNİN BİLGİSİ TEHLİKEDEYDİ

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre 2021 yılından beri faaliyet gösteren LeakBase, sürekli güncellenen bir çalıntı veri arşivine ev sahipliği yapıyordu. Yasa dışı arşivin içerisinde 100 milyonlarca hesap kimlik bilgisi, kredi kartı numaraları, banka hesapları ve yönlendirme bilgileri bulunuyordu.

Operasyonda iş birliği yapan ülkeler şu şekilde: Avustralya, Belçika, Kanada, Almanya, Yunanistan, Kosova, Malezya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD.

