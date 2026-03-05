ABD ve Avrupa polislerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon sonucunda, çalınmış parolalar ile hackleme araçlarının ticaretinin yapıldığı LeakBase platformu tamamen erişime engellendi. Savcılar tarafından "siber suçlular için dünyanın en büyük çevrim içi forumlarından biri" olarak nitelendirilen platformun devasa veri tabanına yetkililerce el konuldu.

ABD ve Avrupa polisinden dev operasyon: Siber suçluların sığınağı LeakBase çökertildi

LeakBase'in veri tabanında 142 binden fazla üye yer alırken, bunlar arasında gönderilmiş 215 bini aşkın mesaj ele geçirildi. İnternet sitesini ziyaret edenler artık forum içeriklerine, özel mesajlara ve IP adresi kayıtlarına el konulduğunu belirten bir uyarıyla karşılaşıyor.

FBI DÜĞMEYE BASTI: 13'TEN FAZLA TUTUKLAMA

Europol tarafından yapılan resmi açıklamada, dünya çapında yaklaşık 100 işlem gerçekleştirildiği vurgulandı. Forumun en aktif 37 kullanıcısına yönelik çeşitli tedbirler de hayata geçirildi. Çarşamba günü erken saatlerde FBI, platformun alan adını doğrudan kendi kontrolündeki isim sunucularına yönlendirerek siteyi fiilen kapattı.

The Record sitesinin FBI siber yetkilisi Brett Leatherman ile yaptığı röportaja dayandırdığı haberine göre, yürütülen geniş çaplı soruşturma neticesinde 13'ten fazla kişi tutuklandı. Ayrıca 33 şüpheliyle arama ve görüşmeler gerçekleştirildi ve forumun tüm veri tabanı ele geçirildi.

MİLYONLARCA KİŞİNİN BİLGİSİ TEHLİKEDEYDİ

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre 2021 yılından beri faaliyet gösteren LeakBase, sürekli güncellenen bir çalıntı veri arşivine ev sahipliği yapıyordu. Yasa dışı arşivin içerisinde 100 milyonlarca hesap kimlik bilgisi, kredi kartı numaraları, banka hesapları ve yönlendirme bilgileri bulunuyordu.

Operasyonda iş birliği yapan ülkeler şu şekilde: Avustralya, Belçika, Kanada, Almanya, Yunanistan, Kosova, Malezya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD.