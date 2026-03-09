Menü Kapat
TGRT Haber
Otomobil
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Çin'de geliştirilen Honda e:NS2 modeli küresel pazara açılıyor

Honda elektrikli e:NS2 modelini Japonya ve Tayland'da getiriyor. Araç Çin'de üretildi. Firma Tayland'da e:NS2, Japonya'da ise Insight isimlerini kullanacak.

Çin'de geliştirilen Honda e:NS2 modeli küresel pazara açılıyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.03.2026
16:46
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
16:46

Honda, Çin pazarında büyük ilgi gören e:NS2 modelini dünya sahnesine çıkarmaya hazırlanıyor. Japon üretici, aracın Çin dışındaki ilk duraklarının Tayland ve Japonya olacağını resmen doğruladı. Şirket Tayland pazarında e:N2 ismini tercih ederken, Japonya'da ise otomobil dünyasının ikonik isimlerinden biri olan Insight markasını yeniden canlandırıyor.

HONDA E:NS2 (INSIGHT) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Şirketin planlamasına göre e:N2, 23 Mart tarihinde başlayacak 2026 Bangkok Uluslararası Otomobil Fuarı ile eş zamanlı olarak Tayland'da satışa sunulacak. Yaklaşık 38 bin euro fiyat etiketi belirlenen araç için teslimat sürecinin 30 Nisan itibarıyla başlaması hedefleniyor.

Çin'de geliştirilen Honda e:NS2 modeli küresel pazara açılıyor

Honda, talebi canlandırmak amacıyla erken rezervasyon yaptıran müşterilerine kapsamlı sigorta, uzatılmış garanti ve taşınabilir şarj kablosu gibi hizmetleri ücretsiz sunacağını duyurdu. Ayrıca ilk 100 müşteriyi bekleyen katlanabilir elektrikli scooter Motocompacto hediyesi de yer alıyor.

Çin'de geliştirilen Honda e:NS2 modeli küresel pazara açılıyor

PERFORMANS VE MENZİL DETAYLARI NETLEŞTİ

Teknik özellikler bazında incelendiğinde, aracın ön kısmına yerleştirilen elektrik motoru 150 kW güç ve 310 Nm tork üretiyor. 68,8 kWh kapasiteye sahip batarya, NEDC standartlarına göre 530 kilometrelik sürüş menzili sağlıyor. 4.788 mm uzunluğa ve 2.733 mm aks mesafesine sahip olan araç, yere yakın tasarımıyla geliyor.

Çin'de geliştirilen Honda e:NS2 modeli küresel pazara açılıyor

Japonya pazarına sunulacak Insight modelinin de benzer teknik altyapıyla geleceği ve WLTC döngüsünde 500 kilometrenin üzerinde menzil sunacağı belirtiliyor.

Çin'de geliştirilen Honda e:NS2 modeli küresel pazara açılıyor

Honda Insight modelinde 12,8 inçlik dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, 12 hoparlörlü Bose ses sistemi ve havalandırmalı elektrikli koltuklar karşımıza çıkıyor. Çarpışma hafifletici fren sistemi, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi özelliklerin yanı sıra araçta yedi adet hava yastığı bulunuyor.

Hibrit araçlarda yüzde 98 verimlilik sağlayan motor geliştirildi: Yakıt tüketimini de düşürüyor
Çöpe giden 500 elektronik sigara ile otomobil pili yaptı: Saatte 64 kilometre hıza ulaşıyor
ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#Yeni Model
#Honda E:ns2
#Honda Insight
#Tayland Otomobil Fuarı
#Otomobil
