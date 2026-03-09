Menü Kapat
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Hibrit araçlarda yüzde 98 verimlilik sağlayan motor geliştirildi: Yakıt tüketimini de düşürüyor

Horse Powertrain şirketi, yüzde 98,2 verimlilik oranıyla çalışan ve enerji kaybını minimize eden yeni Amorf Motor teknolojisini duyurdu. Geliştirilen sistemin hibrit araç modellerinde toplam yakıt tüketimini yüzde 1 oranında düşürmesi bekleniyor.

Hibrit araçlarda yüzde 98 verimlilik sağlayan motor geliştirildi: Yakıt tüketimini de düşürüyor
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
09.03.2026
15:06
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
15:09

Londra merkezli Horse Powertrain, geliştirdiği yeni hibrit motor teknolojisini tanıttı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, sektördeki en yüksek oranlardan biri olan yüzde 98,2 verimliliğe ulaşan Amorf Motor, araçların toplam yakıt tüketimini de doğrudan yüzde 1 oranında düşürmeyi vadediyor.

Interesting Engineering'in haberine göre, geliştirilen sistemin temelinde, yüksek dayanıklılık, mukavemet ve manyetik geçirgenliğe sahip amorf çelik alaşımı yer alıyor. Horse Powertrain, söz konusu materyalin sunduğu avantajlardan yararlanarak motor statorunu oluşturan çelik katmanların kalınlığını azaltmış.

Hibrit araçlarda yüzde 98 verimlilik sağlayan motor geliştirildi: Yakıt tüketimini de düşürüyor

MAKSİMUM 140 KW GÜÇ ÜRETİYOR

Amorf Motor'un montajında kullanılan plakalar yalnızca 0,025 mm kalınlığında yani geleneksel motorlarda tercih edilen çeliğin onda biri kadar incelikte. Kristal olmayan düzensiz atomik yapıya sahip olan amorf çelik, girdap akımı ve histerezis gibi manyetik kayıpları minimuma indiriyor.

Yüksek iletkenliğe sahip materyal tercihi sayesinde statordaki demir kayıpları benzer tasarımlara kıyasla yüzde 50 oranında aşağı çekildi. Şirketin resmi basın açıklamasında yer alan verilere göre, motor 140 kW maksimum güç ve 360 Nm tork üretirken seviyesini de koruyabiliyor.

Hibrit araçlarda yüzde 98 verimlilik sağlayan motor geliştirildi: Yakıt tüketimini de düşürüyor

Horse Powertrain Teknoloji Ofisi Başkan Yardımcısı Ingo Scholten, gerçekleştirilen inovasyonun şirketin araştırma ve geliştirme konusundaki kararlılığını simgelediğini ifade etti. Scholten, Amorf Motor'un yeni nesil yüksek verimli menzil artırıcı hibritler ve şarj edilebilir hibritler için ideal bir çözüm olduğunu vurguladı.

