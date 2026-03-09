Londra merkezli Horse Powertrain, geliştirdiği yeni hibrit motor teknolojisini tanıttı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre, sektördeki en yüksek oranlardan biri olan yüzde 98,2 verimliliğe ulaşan Amorf Motor, araçların toplam yakıt tüketimini de doğrudan yüzde 1 oranında düşürmeyi vadediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hibrit araçlarda yüzde 98 verimlilik sağlayan motor geliştirildi: Yakıt tüketimini de düşürüyor Londra merkezli Horse Powertrain, yüzde 98,2 verimliliğe ulaşan ve yakıt tüketimini yüzde 1 düşürmeyi vadeden yeni hibrit motor teknolojisi Amorf Motor'u tanıttı. Amorf Motor, yüksek dayanıklılık, mukavemet ve manyetik geçirgenliğe sahip amorf çelik alaşımı kullanılarak geliştirilmiştir. Motor statorunu oluşturan çelik katmanların kalınlığı azaltılmış, plakalar geleneksel motorların onda biri inceliğinde (0,025 mm) kullanılmıştır. Amorf çeliğin kristal olmayan yapısı, girdap akımı ve histerezis gibi manyetik kayıpları minimuma indirir. Statordaki demir kayıpları benzer tasarımlara kıyasla yüzde 50 oranında düşürülmüştür. Motor, 140 kW maksimum güç ve 360 Nm tork üretebilmektedir. Amorf Motor, yeni nesil yüksek verimli menzil artırıcı elektrikli araçlar, hibritler ve şarj edilebilir hibritler için ideal bir çözüm olarak görülüyor.

Interesting Engineering'in haberine göre, geliştirilen sistemin temelinde, yüksek dayanıklılık, mukavemet ve manyetik geçirgenliğe sahip amorf çelik alaşımı yer alıyor. Horse Powertrain, söz konusu materyalin sunduğu avantajlardan yararlanarak motor statorunu oluşturan çelik katmanların kalınlığını azaltmış.

MAKSİMUM 140 KW GÜÇ ÜRETİYOR

Amorf Motor'un montajında kullanılan plakalar yalnızca 0,025 mm kalınlığında yani geleneksel motorlarda tercih edilen çeliğin onda biri kadar incelikte. Kristal olmayan düzensiz atomik yapıya sahip olan amorf çelik, girdap akımı ve histerezis gibi manyetik kayıpları minimuma indiriyor.

Yüksek iletkenliğe sahip materyal tercihi sayesinde statordaki demir kayıpları benzer tasarımlara kıyasla yüzde 50 oranında aşağı çekildi. Şirketin resmi basın açıklamasında yer alan verilere göre, motor 140 kW maksimum güç ve 360 Nm tork üretirken verimlilik seviyesini de koruyabiliyor.

Horse Powertrain Teknoloji Ofisi Başkan Yardımcısı Ingo Scholten, gerçekleştirilen inovasyonun şirketin araştırma ve geliştirme konusundaki kararlılığını simgelediğini ifade etti. Scholten, Amorf Motor'un yeni nesil yüksek verimli menzil artırıcı elektrikli araçlar hibritler ve şarj edilebilir hibritler için ideal bir çözüm olduğunu vurguladı.