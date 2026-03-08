Menü Kapat
TGRT Haber
 Erdem Avsar

APP plaka nasıl değiştirilir? Plakamdan ceza yer miyim muayeneden geçer mi?

APP plakaya rekor düzeyde cezanın uygulanması üzerine standart plaka ile arasındaki fark ve nasıl ayırt edilebileceği milyonlarca araç sahibinin gündemine taşındı. APP plaka nasıl ayırt edilir ve nasıl değiştirilir soruları da bu sebeple arama motorlarında yoğun biçimde araştırılıyor. 2026 yılı itibarıyla trafik kontrollerinde yeni bir süreç başlarken, araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında standartlara aykırı plaka kullanımı ve buna bağlı ağır yaptırımlar yer alıyor. Peki, APP plaka nasıl yenilenir?

APP plaka nasıl değiştirilir? Plakamdan ceza yer miyim muayeneden geçer mi?
Haber Merkezi
08.03.2026
08.03.2026
APP plaka kullanan sürücüleri ciddi yaptırımlar bekliyor. Trafik emniyetinin sağlanması ve plakaların KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) kameraları tarafından hatasız biçimde okunabilmesi amacıyla yürürlüğe alınan standart plaka yönetmeliği, APP plaka kullanımını kesin bir ifadeyle yasaklıyor. Normal plakalardan ayrılmasını sağlayan mühür, yazı karakteri, harf kalınlığı ve reflektif yapı gibi teknik detayları bilmeyen araç sahipleri, yetkili merciler dışında yaptırılan bu değişikliklerin sonucunda hem yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyor. Görsel estetiği nedeniyle tercih edilen ancak hukuken sahte belge kapsamında değerlendirilebilen APP plakalar, KGYS ve PTS gibi teknolojik izleme sistemlerinin doğru çalışmasını engellediği gerekçesiyle sıkı denetime alındı.

APP plaka nasıl değiştirilir? Plakamdan ceza yer miyim muayeneden geçer mi?

APP PLAKA NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

İlgili emniyet biriminin trafik şubesine başvurularak plakaların kaybolduğunun bildirilmesi gerekiyor. Ardından trafik şubesinden alınan belgeyle notere gidilerek araca ilişkin yeni ruhsatın düzenlenmesi ve yeni harf, rakamlardan oluşan plakanın tahsis edilmesi gerekiyor. Ayrıca noter yeni harf ve seri numarasından plaka basımı için belge düzenliyor. Hazırlanan evraklarla birlikte plaka basım merkezlerine gidilerek uzun kuyruklar beklenip yeni harf ve seri içeren plakalar teslim alınıyor.

APP plaka nasıl değiştirilir? Plakamdan ceza yer miyim muayeneden geçer mi?

APP PLAKA CEZASI 2026 NE KADAR, KAÇ TL?

APP plaka taktığı veya kullandığı belirlenen kişilere 140.000 TL idari para cezası uygulanacak. APP plaka kullanan araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Sürücüler ihlalin tekrarı halinde 280.000 TL para cezası ödeyecek ve ayrıca 5 yıla kadar hapis yaptırımı ile karşılaşabilecek. 2026 yılı itibarıyla yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde, standart dışı yazı karakteri barındıran, harf aralıkları değiştirilmiş veya mühür bulunmayan APP plakalar araç muayenesinde Ağır Kusur olarak kabul edilecek.

APP plaka nasıl değiştirilir? Plakamdan ceza yer miyim muayeneden geçer mi?

APP PLAKA NASIL ANLAŞILIR?

Standart plakalar, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Şoförler Odası iş birliğiyle üretilen, üzerinde sahteciliği engelleyici yüksek güvenlikli hologramlar barındıran ve resmi mühürle onaylanan plakalardır. APP plakalar ile standart plakalar arasındaki farklar şu şekilde özetlenebilir: Standart plakalar ince ve belirlenmiş bir font kullanırken, APP plakalar genellikle "beşiktaş baskı" veya "fransız baskı" olarak adlandırılan daha kalın ve dikkat çekici yazı tipleri kullanır. Resmi plakaların üzerinde yetkili kurumun soğuk mührü yer alır. APP plakaların büyük bölümünde bu mühür bulunmaz. Standart plakalarda mavi "TR" logosunun üzerinde dalgalı bir hologram bandı yer alır; APP baskılarda bu çoğunlukla eksiktir.

