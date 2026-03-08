Arabalarda multimedya double teyp yasak mı şartlar neler? Car Play ve Android Auto trafik cezaları

2026 yılında yürürlüğe giren yeni trafik mevzuatı, araç içi multimedya sistemlerinin kullanımına ciddi sınırlamalar getiriyor. 27 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nda kayda değer değişiklikler yapıldı. Bu düzenlemeler, yol güvenliğini artırmayı ve sürücü dikkatini dağıtan etkenleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Kanun, özellikle araçlarda yer alan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımına dair yeni hükümler getiriyor. Yayımlanan kanunda "standart dışı" veya "sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan" gibi ifadelerin açık tanımı konusunda oluşan muğlaklıklar, farklı değerlendirmelere ve kafa karışıklığına zemin hazırlıyor. Özellikle sonradan monte edilen multimedya sistemlerinin satış ve kurulumunu yapan firmalar, ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle faaliyetlerinin durma aşamasına geldiğini ifade ediyor.

CARPLAY VE ANDROİD AUTO YASAK MI?

Sürücülerin en fazla merak ettiği hususlardan biri de CarPlay ve Android Auto gibi akıllı telefon entegrasyon sistemlerinin bu kısıtlama kapsamında olup olmadığı. Yayımlanan kanunda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte genel görüş ve yorumlar, bu sistemlerin doğası gereği sürüş güvenliğini artırıcı nitelikler sunması sebebiyle tamamen yasaklanmadığı yönünde. CarPlay ve Android Auto, navigasyon, müzik yönetimi ve eller serbest telefon görüşmesi gibi sürüşü destekleyici işlevler sunduğu sürece yasal kabul ediliyor. Ancak, bu sistemler aracılığıyla seyir halindeyken video oynatılması (YouTube, Netflix vb.) veya sürücünün dikkatini ciddi biçimde dağıtacak başka uygulamaların kullanılması yasak kapsamına dahil ediliyor. Yani, belirleyici olan cihazın kendisi değil, kullanım biçimi ve trafik güvenliğine olan etkisi olarak değerlendiriliyor. Fabrika çıkışı entegre multimedya sistemleri genellikle bu düzenlemenin haricinde tutuluyor, zira bu sistemler araç üreticileri tarafından belirli emniyet standartlarına uygun şekilde tasarlanıyor. Ancak, sonradan takılan ve kriterlere uymayan, sürücünün görüşünü kısıtlayan veya dikkatini dağıtan cihazlar risk grubunda yer alıyor.

MULTİMEDYA EKRAN CEZASI NE KADAR?

Yeni düzenlemeye göre, araçlarda ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını koşullara uygun, kamunun sükûnet ve huzurunu bozmayacak biçimde kullanmayanlara 3.000 TL idari para yaptırımı uygulanacak. Ancak asıl öne çıkan ve geniş yankı uyandıran madde, sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde kalan görüntü cihazlarıyla ilgili. Bu hükme göre: Araçlarda belirtilen kriterlere uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma alanı içinde bulunan görüntü cihazlarını bulunduran ve kullananlara ise 21.000 TL idari para yaptırımı verilecek ve bu araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Bu düzenleme, özellikle sonradan monte edilen ve sürücünün görüş alanını etkileyen, dikkatini dağıtan büyük ekranlı multimedya sistemlerini hedef alıyor. Bu tür standartlara aykırı multimedya ekranları için uygulanacak cezanın 21.000 TL olduğu ve duruma bağlı olarak aracın trafikten alıkonulabileceği ifade ediliyor.

ARAÇTA CEP TELEFONU CEZASI NE KADAR?

Yeni düzenlemeler yalnızca multimedya ekranlarını değil, seyir esnasında cep telefonu kullanımını da kapsıyor. Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer iletişim cihazlarını kullanan sürücülere 5.000 TL idari para yaptırımı uygulanacak. Bu kuralın bir yıl içinde ikinci kez ihlal edilmesi halinde ceza 10.000 TL'ye, üçüncü ve daha fazla ihlalde ise her defasında 20.000 TL'ye yükselecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.