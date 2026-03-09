Menü Kapat
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Çöpe giden 500 elektronik sigara ile otomobil pili yaptı: Saatte 64 kilometre hıza ulaşıyor

YouTuber Chris Doel, tek kullanımlık elektronik sigaralardan topladığı 500 adet atık lityum iyon pili geri dönüştürerek elektrikli araç bataryası tasarladı. Sistem, 50 voltluk güç kapasitesi ve USB-C şarj desteği ile emektar bir G-Wiz modeline entegre edildi.

Çöpe giden 500 elektronik sigara ile otomobil pili yaptı: Saatte 64 kilometre hıza ulaşıyor
YouTuber Chris Doel, çevre kirliliğine yol açan 500 adet tek kullanımlık elektronik sigara pilini bir araya getirerek emektar bir elektrikli G-Wiz modelini yollara döndürdü. InsideEVs sitesinin haberine göre Doel, atık sahalarından ve geri dönüşüm noktalarından topladığı tam 500 adet pil hücresini titiz bir test sürecinden geçirdi.

Çöpe giden 500 elektronik sigara ile otomobil pili yaptı: Saatte 64 kilometre hıza ulaşıyor

HABERİN ÖZETİ

Çöpe giden 500 elektronik sigara ile otomobil pili yaptı: Saatte 64 kilometre hıza ulaşıyor

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
YouTuber Chris Doel, 500 adet tek kullanımlık elektronik sigara pilini kullanarak modifiye ettiği eski bir elektrikli G-Wiz modelini USB-C ile şarj olabilen bir otomobile dönüştürdü.
Chris Doel, 500 adet tek kullanımlık elektronik sigara pilini kullanarak bir elektrikli otomobil bataryası yaptı.
Toplanan piller titiz bir test sürecinden geçirilerek sağlıklı olanlar kullanıldı.
Sağlıklı piller, 3D yazıcı ile üretilen yuvalara yerleştirilerek modüler sıralar haline getirildi.
Elde edilen 50 voltluk ve 2,5 kilovatsaat kapasiteli batarya paketi, 2001 model bir G-Wiz'e entegre edildi.
Araç, USB-C portu üzerinden şarj edilebilen dünyanın ilk otomobili olma özelliğini kazandı.
Batarya paketi, her bir hücre için özel sigortalar, aşırı şarjı engelleyen bir yönetim sistemi ve sıcaklık sensörleri ile donatıldı.
Aracın tam şarjla menzili 29 kilometre ve maksimum hızı yaklaşık 64 kilometre olarak ölçüldü.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Sağlıklı olduğu tespit edilen hücreler, 3D yazıcı ile özel olarak üretilen yuvalara yerleştirilerek "modüler sıralar" haline getirildi. Toplamda 14 sıranın seri bağlanmasıyla elde edilen 50 voltluk ve 2,5 kilovatsaat kapasiteli batarya paketi, projenin kalbini oluşturuyor. Hazırlanan düzenek, 2001 yılında piyasaya sürülen ve orijinalinde kurşun-asit akü kullanan G-Wiz modeline entegre edildi.

DÜNYANIN USB-C İLE ŞARJ OLAN İLK OTOMOBİLİ

Güvenlik standartlarını en üst seviyede tutmayı hedefleyen girişimci, her bir hücre için özel sigortalar ve pillerin aşırı şarj olmasını engelleyen bir batarya yönetim sistemi kullandı. Alüminyum bir kasa içerisinde muhafaza edilen sistem, ısınma riskine karşı çok sayıda sıcaklık sensörü ile desteklendi.

Tasarımıyla profesyonel bir görünüm sunan batarya paketinin en dikkat çekici özelliği ise USB-C portu üzerinden şarj edilebilmesi oldu. Bu sayede araç, "USB-C ile güç alan ilk elektrikli araba" olma ünvanını kazandı.

MENZİL DÜŞÜK ANCAK POTANSİYEL YÜKSEK

Otomobilin anlık olarak ihtiyaç duyduğu 300 amperlik güce karşılık, hazırlanan batarya maksimum 120 amper çıkış verebiliyor. Bu sebeple de yüksek hızlarda devre kesici devreye giriyor. Yapılan test sürüşlerinde saatte yaklaşık 64 kilometre hıza ulaşan araç, tam şarjla 29 kilometrelik bir menzil kat etmeyi başardı.

Orijinal model ise 80 kilometrelik menzile sahipti.

