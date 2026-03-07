Volkswagen’in 'büyük atılım' dediği motor Çin’de alay konusu oldu!

Elektrikli araç yarışında Çinli üreticilerin gerisinde kalan Volkswagen, yeni SUV modeli ID. Era 9X ile sahneye çıkarken ilginç bir tepkiyle karşılaştı.

Şirketin “altın menzil uzatıcı” olarak tanıttığı teknoloji, Çin’de özellikle yerli üreticiler tarafından pek de ciddiye alınmadı. Hatta sosyal medyada alay konusu oldu. Volkswagen’in menzil uzatıcılı (EREV) bu yeni modeli, markanın Çin pazarındaki düşüşünü durdurmak için attığı önemli bir adım olarak görülüyordu. Ancak tanıtımın ardından dikkatler, teknolojinin kendisinden çok geçmişte yapılan açıklamalara çevrildi.

ESKİ SÖZLER YENİDEN GÜNDEMDE

Tartışmanın merkezinde Volkswagen’in yıllar önce yaptığı sert eleştiriler var. Şirketin Çin’deki yöneticileri, 2020 yılında menzil uzatıcı teknolojiyi “demode” ve “çevreye zararlı” olarak nitelendirmişti. O dönem bu sistemin geleceğinin olmadığı yönünde net bir tutum sergilenmişti. Ancak Çin pazarında yerli üreticilerin hızla güçlenmesi, Volkswagen’i strateji değiştirmeye zorladı. Alman üretici, bir zamanlar eleştirdiği bu teknolojiyi şimdi kendi yeni modelinde kullanmak durumunda kaldı.

ÇİNLİ RAKİPTEN İĞNELEYİCİ MESAJ

Bu değişim, Çinli otomobil üreticisi Li Auto tarafından fırsata çevrildi. Şirket, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Volkswagen’e göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Volkswagen’i, modası geçmiş, çevreye zararlı ve geliştirme potansiyeli düşük olarak nitelendirdiği bir teknolojiyi sadece 6 yılda seri üretime geçirebildiği için tebrik ederiz!” Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı ve otomotiv dünyasında dikkat çeken bir tartışma başlattı.

15 YILLIK MOTOR YENİDEN SAHNEDE

Volkswagen’in Mart ayında ön satışa sunacağı ID. Era 9X modelinin merkezinde ise oldukça tanıdık bir motor bulunuyor. Araçta, SAIC Volkswagen tarafından üretilen EA211 kodlu motor kullanılıyor. Aslında bu motor tamamen yeni değil. Yaklaşık 15 yıl önce piyasaya çıkan ve yalnızca Çin’de 20 milyon adet satan içten yanmalı motor ailesinin modernize edilmiş bir versiyonu. Yeni modelde, EA211 1.5T EVO II turboşarjlı varyantı temel alınarak geliştirilen bir sistem tercih edildi.

ELEKTRİKLİ MENZİL 400 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE

Volkswagen, bu yeni amiral gemisi SUV ile Çin’de yeniden güç kazanmayı hedefliyor. ID. Era 9X, 65 kWh bataryası sayesinde içten yanmalı motor devreye girmeden önce 400 kilometrenin üzerinde elektrikli menzil sunabiliyor. Araç satışa çıktığında, Çin’deki en uzun menzilli EREV modellerinden biri olması bekleniyor.