Atakan Özkaya ve Dilin Döğer sevgili mi? Dilin Döğer’den ilk açıklama!

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, magazin gündemine bomba gibi düştüler. Uzak Şehir dizisinde iki aşığı oynayan ikilinin set dışında da sevgili oldukları uzun bir zamandır iddia ediliyordu. Geçtiğimiz saatlerde de Dilin Döğer’den ilk açıklama geldi. Peki, Atakan Özkaya ve Dilin Döğer sevgili mi? İşte detaylar…

ATAKAN ÖZKAYA VE DİLİN DÖĞER SEVGİLİ Mİ?

Kanal D ekranlarının en çok sevilerek izlenen dizilerinden biri olan Uzak Şehir, sadece konusu ile değil oyuncularıyla da oldukça takip ediliyor. Özellikle de dizi de partner olan çiftler dizi dışında da oldukça çok yakıştırılıyor.

Uzak Şehir’de dizi dışında da oldukça yakıştırılan isimlerden biri olan Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, uzun zamandır sevgili olup olmadıklarıyla merak ediliyordular. Hatta uzu süredir magazin gündeminde sevgili oldukları da iddia ediliyordu.

Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, aşk ve sevgili iddialarını her zaman yalanlasalar da ikilinin geçtiğimiz saatlerde sevgili oldukları doğrulandı. Uzak Şehir dizisiyle dikkatleri üzerine çeken Dilin Döğer, rol arkadaşı Atakan Özkaya ile ilişkilerini doğruladı.

DİLİN DÖĞER’DEN İLK AÇIKLAMA!

Ünlü oyuncu Dilin Döğer’den Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşı Atakan Özkaya ile uzun süredir ortalıkta dolaşan ilişki iddialarına açıklık geldi. Kamuoyunda yer alan haberlere göre, Dilin Döğer, Atakan Özkaya ile sevgili olduklarını ifade etti.

Hakan Gence’ye verdiği röportajla birlikte magazin gündemine bomba gibi düşen Dilin Döğer, rol arkadaşı Atakan Özkaya ile sevgili olduklarını ifade etti. Röportajda hayatını, oyunculuğa ne zaman başladığını ve rol arkadaşı Atakan Özkaya ile ilişkilerinden söz etti.

Dilin Döğer, dizinin başlarında çok yakın arkadaş olduklarını ancak bu arkadaşlığın zamanla ilişkiye dönüştüğünü ifade ediyor. Dilin Döğer, “Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi ve evet, birlikteyiz” sözleriyle ilişkilerini doğruladı.

İlişkilerinin de genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiklerini ifade etti. Aynı projede yer almanın zorlukları da sorulduğu zaman, “İş alanı bizim için sadece disiplinden oluşuyor ve özel hayatla ikisini çok rahat ayırabiliyoruz. O sebeple bir zorluğu yok.” sözlerini ifade etti.