Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in düğün tarihi belli oldu

Ünlü oyuncu İbrahim Selim, evlilik teklifi ettiği sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile görüntülendi. Selim, düğün tarihi ile ilgili açıklamada bulundu

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in düğün tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.03.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
07.03.2026
saat ikonu 14:02

Ölümlü Dünya, Leyla ile Mecnun, Ulan İstanbul, Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan oyuncu ve sunucu İbrahim Selim'in fenomen Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşıyor. Aralık ayında sözlenen İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in düğün tarihi belli oldu.

İBRAHİM SELİM, SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR'İN EVLİLİK KARARINA YORUM YAPMADI

Hayko Cepkin ile Pelin Akil’in başrollerini paylaştığı müzikal 'Jekyll & Hyde'ın prömiyeri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Geceye sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile birlikte katılan İbrahim Selim, gösteri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selim, "Pelin’i çok severim, Hayko Cepkin’in sahne performansını da çok merak ediyorum" dedi.

İbrahim Selim, ile Mert Demir'in evlilik kararı aldığına yönelik iddialar üzerine, "Benim haberim yok, Serenay ile görüşmedim. İnsanlar nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın" diyerek, daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in düğün tarihi belli oldu

İBRAHİM SELİM İLE AYŞE ŞEYMA KETEN YAZA EVLENİYOR

Oyuncu, kendi düğün planlarıyla ilgili soruya ise, "Yazın düğün yapmak istiyoruz" cevabını verdi. Ayşe Şeyma Keten, "İbrahim Bey romantik mi?" sorusuna, "Bana yetecek kadar romantik" diyerek, gülümsedi.

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in düğün tarihi belli oldu

AYŞE ŞEYMA KETEN KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu Ayşe Şeyma Keten, sosyal medya hesabından yaptığı kombin videolarıyla tanınıyor. Daha önce dijital içeriklerin üretildiği bir ajansta çalışan Keten, İbrahim Selim ile nişanlıdır.

İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in düğün tarihi belli oldu
ETİKETLER
#serenay sarıkaya
#İbrahim Selim
#Ayşe Şeyma Keten
#Düğün Tarihi
#Ayşe Şeyma Keten Kaç Yaşında
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.