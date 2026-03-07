Ölümlü Dünya, Leyla ile Mecnun, Ulan İstanbul, Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol alan oyuncu ve sunucu İbrahim Selim'in fenomen Ayşe Şeyma Keten ile aşk yaşıyor. Aralık ayında sözlenen İbrahim Selim ve Ayşe Şeyma Keten'in düğün tarihi belli oldu.

İBRAHİM SELİM, SERENAY SARIKAYA İLE MERT DEMİR'İN EVLİLİK KARARINA YORUM YAPMADI

Hayko Cepkin ile Pelin Akil’in başrollerini paylaştığı müzikal 'Jekyll & Hyde'ın prömiyeri Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti. Geceye sevgilisi Ayşe Şeyma Keten ile birlikte katılan İbrahim Selim, gösteri öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Selim, "Pelin’i çok severim, Hayko Cepkin’in sahne performansını da çok merak ediyorum" dedi.

İbrahim Selim, Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in evlilik kararı aldığına yönelik iddialar üzerine, "Benim haberim yok, Serenay ile görüşmedim. İnsanlar nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın" diyerek, daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

İBRAHİM SELİM İLE AYŞE ŞEYMA KETEN YAZA EVLENİYOR

Oyuncu, kendi düğün planlarıyla ilgili soruya ise, "Yazın düğün yapmak istiyoruz" cevabını verdi. Ayşe Şeyma Keten, "İbrahim Bey romantik mi?" sorusuna, "Bana yetecek kadar romantik" diyerek, gülümsedi.

AYŞE ŞEYMA KETEN KAÇ YAŞINDA?

1995 doğumlu Ayşe Şeyma Keten, sosyal medya hesabından yaptığı kombin videolarıyla tanınıyor. Daha önce dijital içeriklerin üretildiği bir ajansta çalışan Keten, İbrahim Selim ile nişanlıdır.