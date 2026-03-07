Merve Dizdar yaşadığı evi anlattı: Çok küçük, asansörü de yok

Geniş Aile, Doksanlar, Vatanım Sensin, Mucize Doktor ve Masumlar Apartmanı gibi yapımlarda rol alan Merve Dizdar, uzun bir aranın ardından kameralara yakalandı. Yaşadığı banının asansörünün olmamasından dert yanan Dizdar, "4. kata kadar merdivenle çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

MERVE DİZDAR: KÜÇÜCÜK BİR EVDE YAŞIYORUM

Ünlü oyuncu Merve Dizdar, sosyal medya ve röportajlarda gündelik yaşamına dair samimi açıklamalarda bulundu. Dizdar, “Küçücük bir evde yaşıyorum, 100 metrekare. Apartman dairesi. Asansörü yok, 4. kata kadar merdivenle çıkıyorum” ifadelerini kullandı.

Dizdar, minimalist yaşam tarzını ve yoğun iş temposuna rağmen evini küçük ve kullanışlı tuttuğunu belirtti. Ayrıca, merdivenle çıkmanın fiziksel olarak zorlayıcı olmasına rağmen bu durumu hayatının doğal bir parçası olarak gördüğünü vurguladı.

Geçtiğimiz hafta bir seminerde konuşan Merve Dizdar, “Bu oyun da tıpkı hayat gibi. Düşüyoruz, kalkıyoruz ama devam ediyoruz. Ancak hepimizin hayatında önemli olan şey yoluna devam edebilmesi. Çünkü bırakmak çok kolay. Bana göre hayata devam etmek için çaba göstermek gerekiyor. Yaşamaya karşı çabamız var ve ben bunu çok kıymetli buluyorum. Aynı oyundaki karakterin dediği gibi, ‘Kendimi sevebilmek için kendimle savaşmam gerekiyor.’ Çünkü bazı zorlukları aştığımızda bazı anahtarlar da açılıyor. Biraz zorlandığımızda yaratıcılığımız devreye giriyor. Zorlanmadan labirentleri geçemezsiniz. Tabii bunu zamanla öğreniyoruz. Ben çocukluğumdan beri bunu yaşadığım için şikâyet tarafında olmadım. Oynadığım karakter ise hep şikâyet tarafında. Ne zaman ki kendine dürüst davranıyor ondan sonra bazı şeyler değişiyor.” sözleriyle dikkat çekmişti.

MERVE DİZDAR KAÇ YAŞINDA?

25 Haziran 1986 İzmir doğumlu Merve Dizdar, 2020 yılında Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Altın Kelebek Ödülü'nü kazandı. 2023 yılında Dizdar, Kuru Otlar Üstüne filmindeki performansıyla Cannes Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı