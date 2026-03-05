Menü Kapat
Renault CEO’sundan tepki : Araçlara hiçbir faydası yok

Mart 05, 2026 10:59
1
Renault CEO’sundan tepki : Araçlara hiçbir faydası yok

Elektrikli araç tartışmaları sürerken Renault ve Polestar yöneticileri plug-in hibritlere sert çıktı. Renault CEO’su François Provost, kısa menzilli PHEV modellerin çoğu zaman şarj edilmediğini ve beklenen faydayı sağlamadığını söyledi.

Elektrikli otomobillerin yükselişi sürerken hibrit teknolojiler etrafındaki tartışma da giderek büyüyor. Özellikle plug-in hibrit araçlar (PHEV), son dönemde otomotiv sektörünün en çok tartışılan konularından biri haline geldi.

2
Renault CEO’sundan tepki : Araçlara hiçbir faydası yok

Bu tartışmaya Renault ve Polestar’ın üst düzey yöneticileri de dahil oldu. Her iki markanın yöneticileri de modern plug-in hibrit araçları oldukça sert ifadelerle eleştirdi.

Renault CEO’su François Provost, kısa elektrik menziline sahip plug-in hibritlerin çoğu sürücüyü şarj etmeye teşvik etmediğini söylüyor. Ona göre bu araçların önemli bir bölümü aslında gerçek anlamda elektrikli sürüş sunamıyor.

3
Renault CEO’sundan tepki : Araçlara hiçbir faydası yok

Provost bu nedenle bazı modelleri açıkça “sahte PHEV” olarak tanımlıyor. Elektrikli menzil yetersiz olduğunda, sürücüler çoğu zaman aracı klasik bir benzinli otomobil gibi kullanıyor. Bu da teknolojinin çevresel avantajını büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.

Örnekler de dikkat çekici. Avrupa’daki bazı Volkswagen Tiguan versiyonları WLTP ölçümüne göre 121 kilometreye kadar elektrikli menzil sunabiliyor. Buna karşılık Mazda CX-60 PHEV ise bu mesafenin yaklaşık yarısı kadar elektrikli sürüş sağlayabiliyor.

4
Renault CEO’sundan tepki : Araçlara hiçbir faydası yok

RENAULT’NUN ÇÖZÜMÜ: MENZİL UZATICI ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Provost’a göre çözüm klasik plug-in hibritlerde değil. Renault CEO’su daha çok menzil uzatıcı elektrikli araçlara (range-extender EV) yönelmek gerektiğini düşünüyor.

Bu sistemde aracın hareketini tamamen elektrik motoru sağlıyor. İçten yanmalı motor ise doğrudan tekerleklere güç vermek yerine sadece jeneratör görevi görüyor.

Yani günlük kullanımda araç tamamen elektrikli çalışıyor. Uzun yolculuklarda ise içten yanmalı motor devreye girerek bataryaya enerji üretiyor.

Provost’a göre bu yaklaşım sayesinde 1.000 kilometreye kadar kesintisiz sürüş mümkün olabilir.

5
Renault CEO’sundan tepki : Araçlara hiçbir faydası yok

POLESTAR: “İKİ DÜNYANIN EN KÖTÜSÜ”

Benzer bir eleştiri Polestar cephesinden de geldi. Markanın Avustralya operasyonlarından sorumlu yöneticisi Scott Maynard, plug-in hibritleri oldukça sert bir ifadeyle değerlendirdi.

Maynard’a göre bu teknoloji “iki dünyanın en kötüsü.”

Bir yanda içten yanmalı motorun karmaşıklığı, diğer yanda elektrikli sistemlerin mühendislik yükü var. Bu iki yapının birleşmesi hem teknik olarak daha karmaşık bir araç ortaya çıkarıyor hem de markanın sürdürülebilirlik mesajıyla çelişiyor.

TGRT Haber
