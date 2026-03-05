Renault CEO’sundan tepki : Araçlara hiçbir faydası yok

Bu tartışmaya Renault ve Polestar’ın üst düzey yöneticileri de dahil oldu. Her iki markanın yöneticileri de modern plug-in hibrit araçları oldukça sert ifadelerle eleştirdi.

Renault CEO’su François Provost, kısa elektrik menziline sahip plug-in hibritlerin çoğu sürücüyü şarj etmeye teşvik etmediğini söylüyor. Ona göre bu araçların önemli bir bölümü aslında gerçek anlamda elektrikli sürüş sunamıyor.