Editor
 Hüseyin Bahcivan

Arabalarda multimedya yasağı! Arabalarda sonradan takılan multimedya, double teyp yasak mı, cezası ne kadar?

Arabalarda multimedya yasak mı, yasaklandı mı soruları milyonlarca sürücünün gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Trafik güvenliğini artırmayı ve sürücü dikkatini dağıtan unsurların ortadan kaldırılmasını amaçlayan düzenlemelerin ardından multimedya ve double teyp yasakları gündeme geldi. Sürücüler tarafından sonradan takılan teypler ve multimedya sistemlerinin yasak mı, cezasının ne kadar olduğu araştırılmaya başlandı. CarPlay, Android Auto gibi popüler uygulamaların yasaklanıp, yasaklanmadığı gündeme geldi. Peki Arabalarda sonradan takılan multimedya, double teyp yasak mı, cezası ne kadar? İşte yeni trafik düzenlemelerinin detayları...

09.03.2026
09.03.2026
saat ikonu 12:08

Arabalarda multimedya yasak mı, ses sistemi taktırmanın cezası var mı soruları yeni düzenlemenin ardından gündeme geldi. 27 Şubat 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Trafik güvenliğini artırmayı ve sürücü dikkatini dağıtan unsurları ortadan kaldırmayı hedefleyen düzenleme araçlarda bulunan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımına ilişkin kuralları barındırıyor. Milyonlarca sürücünün gündeminde yer alan düzenlemenin ardından arabalarda sonradan takılan multimedya, double teyp yasak mı, cezası ne kadar sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Arabalarda multimedya yasağı! Arabalarda sonradan takılan multimedya, double teyp yasak mı, cezası ne kadar?

ARABALARDA SONRADAN TAKILAN MULTİMEDYA YASAK MI?

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle birlikte araç içerisinde ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarının kullanımda belirlenen kurallara uyulmaması durumunda sürücülere para cezası verilecek. 3 bin TL idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Sürücünün izleme ve kullanım alanı içinde bulunan görüntü ve ses cihazlarında ise cezalar daha da ağırlaşıyor. Açıklanan bilgilere göre belirtilen şartlara uymayan ses, görüntü, müzik ve haberleşme cihazları bulunduran sürücülere 21 bin TL idari para cezası verilecek ve araçları 30 gün süreyle trafikten men edilebilecek. Sürücünün görüş alanını etkileyen ve dikkatini dağıtan büyük ekranlı sonradan takılan multimedya sistemleri yeni düzenlemeyle birlikte yasaklandı.

Arabalarda multimedya yasağı! Arabalarda sonradan takılan multimedya, double teyp yasak mı, cezası ne kadar?

FABRİKADAN MULTİMEDYA İLE ÇIKANLAR KAPSAM DIŞI BIRAKILDI

Trafik düzenlemesi kapsamında gelen multimedya yasağından fabrika çıkışlı araçlar ise devre dışı bırakıldı. Araç üreticileri tarafından fabrikalarda araçlara entegre edilen multimedya sistemleri güvenlik standartlarına uygun bir şekilde tasarlanıyor. Bu kapsamda sürücülerin görüşünü engelleme veya dikkatini dağıtma gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu sebepten dolayı fabrika çıkışlı multimedyaya sahip olan araçlar düzenlemede kapsam dışı bırakıldı.

