SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

Mart 10, 2026 11:24
1
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

Toyota Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı. Japon otomotiv devinin yılın üçüncü ayında tüm fiyatları güncellediği görüldü. Buna göre markanın en çok tercih edilen modellerinden olan Corolla’nın başlangıç fiyatında Şubat ayına göre yaklaşık 100 bin TL’lik fiyat farkı bulunuyor. İşte güncellenmiş rakamlarla Toyota Mart 2026 fiyat listesinin detayları...

2
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

Türkiye’de büyük bir müşteri kitlesine sahip olan Toyota, Mart 2026 fiyat listesi ile gündeme geldi. Otomotiv piyasasında yılbaşı hareketliliğinin sona ermesinin ardından yeni modeller piyasaya sürülürken, fiyatlar da aylık olarak güncellenmeye başlandı. Elektrikli modellerin piyasada daha fazla yer aldığı şu günlerde özellikle Hybrid modellerdeki fiyat listesi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. İşte Toyota Mart 2026 fiyat listesinin tüm ayrıntılar...

3
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

TOYOTA SIFIR ARABA FİYATLARI - MART 2026

MODEL          ŞUBAT BAŞLANGIÇ FİYATI   MART BAŞLANGIÇ FİYATI

Corolla      1.699.000 TL       1.770.000 TL

Corolla Hybrid    2.379.000 TL     2.476.000 TL

Yeni Corolla Cross Hybrid   2.534.000 TL   2.534.000 TL

C-HR Hybrid   2.150.000 TL    1.999.000 TL

Corolla Hatchback Hybrid   2.157.000 TL     2.222.000 TL

Yaris Cross Hybrid  2.269.000 TL    2.337.000 TL

Yaris Hybrid    1.934.000 TL    1.990.000 TL

Land Cruiser Prado    12.000.000 TL   12.339.000 TL

4
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

COROLLA FİYATLARI - MART 2026:

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman                          Fiyat

1.5, Benzinli        Vision Plus, Otomatik                        1.770.000 TL

1.5, Benzinli        Dream, Otomatik                               1.995.000 TL

1.5, Benzinli        Dream X-Pack, Otomatik                  2.112.000 TL

1.5, Benzinli        Flame X-Pack, Otomatik     2.315.000 TL

1.5, Benzinli        Passion X-Pack, Otomatik                 2.705.000 TL

5
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

COROLLA OPSİYON FİYATLARI - MART 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk  17.000 TL            Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

6
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

COROLLA HYBRİD FİYATLARI - MART 2026:

Motor-Yakıt       Donanım-Şanzıman                Fiyat

1.8, Hibrit            Dream, Otomatik                    2.748.000 TL

1.8, Hibrit            Dream X-Pack, Otomatik      2.476.000 TL

1.8, Hibrit            Flame X-Pack, Otomatik       2.549.000 TL

1.8, Hibrit            Passion, Otomatik                  2.870.000 TL

7
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

COROLLA HYBRİD OPSİYON FİYATLARI - MART 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk  16.100 TL            Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack

8
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

YENİ COROLLA CROSS FİYATLARI - MART 2026:

MOTOR-YAKIT   DONANIM-ŞANZIMAN    FİYAT

1.8L 140 HP, Hibrit           Flame, Otomatik              2.534.000 TL

1.8L 140 HP, Hibrit           Passion, Otomatik           2.858.000 TL

1.8L 140 HP, Hibrit           Passion X-Pack, Otomatik             3.317.000 TL

COROLLA CROSS OPSİYON FİYATLARI - MART 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk  22.000 TL            Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack

9
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

C-HR HYBRİD FİYATLARI - MART 2026:

MOTOR-YAKIT   DONANIM-ŞANZIMAN    FİYAT

1.8, Hibrit            Flame, Otomatik              1.999.000 TL

1.8, Hibrit            Passion, Otomatik           2.515.000 TL

1.8, Hibrit            Passion X-Sport, Otomatik           2.870.000 TL

1.8, Hibrit            GR SPORT, Otomatik       2.970.000 TL

C-HR HYBRİD OPSİYON FİYATLARI - MART 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk  18.900 TL            Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style

10
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

YARİS CROSS FİYATLARI - MART 2026:

MOTOR-YAKIT   DONANIM-ŞANZIMAN    FİYAT

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit               Dream, Otomatik             2.337.000 TL

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit               Flame, Otomatik              2.738.000 TL

1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit               Flame X-Pack, Otomatik 2.763.000 TL

YARİS CROSS OPSİYON FİYATLARI - MART 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk  20.000 TL            Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack

11
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

YARİS HYBRİD FİYATLARI - MART 2026:

MOTOR-YAKIT   DONANIM-ŞANZIMAN    FİYATI

1.5 Hybrid, Hibrit              Flame, Otomatik              1.990.000 TL

1.5 Hybrid, Hibrit              Passion X-Pack, Otomatik             2.360.000 TL

YARİS HYBRİD OPSİYON FİYATLARI - MART 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk  17.000 TL            Flame, Passion X-Pack

12
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

COROLLA HATCHBACK HYBRİD FİYATLARI - MART 2026:

MOTOR-YAKIT   DONANIM-ŞANZIMAN    FİYATI

1.8 Hybrid, Hibrit              Flame, Otomatik              2.222.000 TL

1.8 Hybrid, Hibrit              Passion X-Pack, Otomatik             2.542.000 TL

1.8 Hybrid, Hibrit              GR SPORT, Otomatik       2.542.000 TL

COROLLA HATCHBACK HYBRİD OPSİYON FİYATLARI - MART 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

Metalik ve Sedefli Metalik Renk  18.900 TL            Flame, Passion, GR SPORT

13
Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

LAND CRUİSER PRADO FİYATLARI - MART 2026:

MOTOR-YAKIT   DONANIM-ŞANZIMAN    FİYATI

2.8 D-4D 8 A/T, Dizel       - Otomatik          12.339.000 TL

