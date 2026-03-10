Toyota Mart 2026 fiyat listesiyle konuşuluyor: İstisnasız tüm modellerde fiyatlar değişti

Kategoriler
Toyota Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı. Japon otomotiv devinin yılın üçüncü ayında tüm fiyatları güncellediği görüldü. Buna göre markanın en çok tercih edilen modellerinden olan Corolla’nın başlangıç fiyatında Şubat ayına göre yaklaşık 100 bin TL’lik fiyat farkı bulunuyor. İşte güncellenmiş rakamlarla Toyota Mart 2026 fiyat listesinin detayları...
Türkiye’de büyük bir müşteri kitlesine sahip olan Toyota, Mart 2026 fiyat listesi ile gündeme geldi. Otomotiv piyasasında yılbaşı hareketliliğinin sona ermesinin ardından yeni modeller piyasaya sürülürken, fiyatlar da aylık olarak güncellenmeye başlandı. Elektrikli modellerin piyasada daha fazla yer aldığı şu günlerde özellikle Hybrid modellerdeki fiyat listesi kullanıcıların dikkatinden kaçmadı. İşte Toyota Mart 2026 fiyat listesinin tüm ayrıntılar...
MODEL ŞUBAT BAŞLANGIÇ FİYATI MART BAŞLANGIÇ FİYATI
Corolla 1.699.000 TL 1.770.000 TL
Corolla Hybrid 2.379.000 TL 2.476.000 TL
Yeni Corolla Cross Hybrid 2.534.000 TL 2.534.000 TL
C-HR Hybrid 2.150.000 TL 1.999.000 TL
Corolla Hatchback Hybrid 2.157.000 TL 2.222.000 TL
Yaris Cross Hybrid 2.269.000 TL 2.337.000 TL
Yaris Hybrid 1.934.000 TL 1.990.000 TL
Land Cruiser Prado 12.000.000 TL 12.339.000 TL
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5, Benzinli Vision Plus, Otomatik 1.770.000 TL
1.5, Benzinli Dream, Otomatik 1.995.000 TL
1.5, Benzinli Dream X-Pack, Otomatik 2.112.000 TL
1.5, Benzinli Flame X-Pack, Otomatik 2.315.000 TL
1.5, Benzinli Passion X-Pack, Otomatik 2.705.000 TL
COROLLA OPSİYON FİYATLARI - MART 2026
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Vision, Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.8, Hibrit Dream, Otomatik 2.748.000 TL
1.8, Hibrit Dream X-Pack, Otomatik 2.476.000 TL
1.8, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.549.000 TL
1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.870.000 TL
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 16.100 TL Dream, Dream X-Pack, Flame X-Pack, Passion X-Pack
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.8L 140 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.534.000 TL
1.8L 140 HP, Hibrit Passion, Otomatik 2.858.000 TL
1.8L 140 HP, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 3.317.000 TL
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 22.000 TL Flame, Flame X-Pack, Passion, Passion X-Pack
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.8, Hibrit Flame, Otomatik 1.999.000 TL
1.8, Hibrit Passion, Otomatik 2.515.000 TL
1.8, Hibrit Passion X-Sport, Otomatik 2.870.000 TL
1.8, Hibrit GR SPORT, Otomatik 2.970.000 TL
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL Flame, Passion, Passion X-Sport, Passion X-Style
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYAT
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Dream, Otomatik 2.337.000 TL
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame, Otomatik 2.738.000 TL
1.5 Hybrid 130 HP, Hibrit Flame X-Pack, Otomatik 2.763.000 TL
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 20.000 TL Dream, Flame, Flame X-Pack, Passion X-Pack
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYATI
1.5 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 1.990.000 TL
1.5 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.360.000 TL
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 17.000 TL Flame, Passion X-Pack
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYATI
1.8 Hybrid, Hibrit Flame, Otomatik 2.222.000 TL
1.8 Hybrid, Hibrit Passion X-Pack, Otomatik 2.542.000 TL
1.8 Hybrid, Hibrit GR SPORT, Otomatik 2.542.000 TL
OPSİYON TÜRÜ FİYAT PAKET
Metalik ve Sedefli Metalik Renk 18.900 TL Flame, Passion, GR SPORT
MOTOR-YAKIT DONANIM-ŞANZIMAN FİYATI
2.8 D-4D 8 A/T, Dizel - Otomatik 12.339.000 TL