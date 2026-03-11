Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Japon otomobil devi Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatlarını güncelledi

Nissan Mart 2026 fiyat listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Japon otomotiv devi Nissan, Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail gibi milyonlarca kullanıcıya ulaşan modellerinde yaptığı zamlarla dikkat çekti. SUV segmentinde Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden olan Qashqai, mart ayında yenilenen tasarımıyla alıcının beğenisine sunulmuştu. Hibrit ve elektrikli versiyonlarda hayata geçirilen kampanyalar ise otomobil tutkunlarına ulaşmayı planlıyor. İşte güncellenen Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatları...