Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Japon otomobil devi Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatlarını güncelledi

Nissan Mart 2026 fiyat listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Japon otomotiv devi Nissan, Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail gibi milyonlarca kullanıcıya ulaşan modellerinde yaptığı zamlarla dikkat çekti. SUV segmentinde Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden olan Qashqai, mart ayında yenilenen tasarımıyla alıcının beğenisine sunulmuştu. Hibrit ve elektrikli versiyonlarda hayata geçirilen kampanyalar ise otomobil tutkunlarına ulaşmayı planlıyor. İşte güncellenen Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatları...
Heyecanla beklenen Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı. Listede dikkat çeken en büyük detay ise markanın en sevilen SUV modeli Qashqai’nin fiyatı oldu. Zira mart ayında önerilen nakit alım indirimli fiyatları 2.695.000 TL’den başlıyor. Aynı zamanda Qashqai’nin fiyatları, nakit alım kampanyaları dahilinde 2.362.600 TL’ye kadar düşüyor.
Not: Listede yer alan fiyatlar, Nissan’ın resmi internet sitesinden alınmıştır. Fakat fiyatlar aylık kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlar gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir.
NİSSAN QASHQAİ E-POWER MART 2026 FİYAT LİSTESİ
(Mart Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)
(Model Yılı: 2025)