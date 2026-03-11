Menü Kapat
Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Japon otomobil devi Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatlarını güncelledi

Mart 11, 2026 10:17
1
Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Japon otomobil devi Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatlarını güncelledi

Nissan Mart 2026 fiyat listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Japon otomotiv devi Nissan, Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail gibi milyonlarca kullanıcıya ulaşan modellerinde yaptığı zamlarla dikkat çekti. SUV segmentinde Türkiye’nin en çok tercih edilen modellerinden olan Qashqai, mart ayında yenilenen tasarımıyla alıcının beğenisine sunulmuştu. Hibrit ve elektrikli versiyonlarda hayata geçirilen kampanyalar ise otomobil tutkunlarına ulaşmayı planlıyor. İşte güncellenen Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatları...

2
Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Japon otomobil devi Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatlarını güncelledi

Heyecanla beklenen Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı. Listede dikkat çeken en büyük detay ise markanın en sevilen SUV modeli Qashqai’nin fiyatı oldu. Zira mart ayında önerilen nakit alım indirimli fiyatları 2.695.000 TL’den başlıyor. Aynı zamanda Qashqai’nin fiyatları, nakit alım kampanyaları dahilinde 2.362.600 TL’ye kadar düşüyor.

Not: Listede yer alan fiyatlar, Nissan’ın resmi internet sitesinden alınmıştır. Fakat fiyatlar aylık kampanyalar, ödeme seçenekleri ve ek opsiyonlar gibi etkenlere bağlı olarak değişebilir.

3
Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Japon otomobil devi Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatlarını güncelledi

NİSSAN QASHQAI MART 2026 FİYAT LİSTESİ

  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack - 2.695.600 TL I Mart Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.362.600 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack - 3.113.500 TL I Mart Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı: 2.732.600 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 - 3.493.200 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum - 3.594.900 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 - 3.710.500 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium - 3.739.500 TL
  • 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 - 3.854.900 TL

 

4
Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Japon otomobil devi Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatlarını güncelledi

NİSSAN QASHQAİ E-POWER MART 2026 FİYAT LİSTESİ

  • e-POWER 190PS Skypack - 3.612.900 TL
  • e-POWER 190PS N-Design - 3.737.700 TL
  • e-POWER 190PS Platinum - 4.062.000 TL
  • e-POWER 190PS Platinum Premium - 4.201.800 TL

(Mart Ayına Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı)

5
Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Japon otomobil devi Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatlarını güncelledi

NİSSAN JUKE MART 2026 FİYAT LİSTESİ

  • 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.835.200 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 1.735.200 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.230.500 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.130.500 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.323.700 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.223.700 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.450.800 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.350.800 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.450.800 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.350.800 TL
  • 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.669.800 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı: 2.569.800 TL

6
Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Japon otomobil devi Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatlarını güncelledi

YENİ NİSSAN TOWNSTAR VAN MART 2026 FİYAT LİSTESİ

  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.211.000 TL
  • 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.385.200 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.335.200 TL
  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.505.100 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.455.100 TL
  • 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.580.000 TL I KOBİ'lere Özel Nakit İndirimli Liste Fiyatı: 1.530.000 TL
  • EV L1 Tekna+ 2.205.200 TL
  • EV L2 Tekna 2.184.100 TL

YENİ NİSSAN TOWNSTAR COMBİ EV MART 2026 FİYAT LİSTESİ

  • EV Designpack 2.486.500 TL
  • EV Platinum 2.843.400 TL

7
Nissan Mart 2026 fiyat listesi yayınlandı: Japon otomobil devi Nissan Qashqai, Juke, Qashqai e-Power ve X-Trail fiyatlarını güncelledi

NİSSAN X-TRAİL MİLD HYBRİD MART 2026 FİYAT LİSTESİ

  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum - 4.650.600 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 4.550.600 TL
  • 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium - 5.122.400 TL I Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 5.022.400 TL

(Model Yılı: 2025)

