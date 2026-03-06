Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Volkswagen efsanesi elektrikleniyor: Yeni nesil Golf EV ilk kez yüzünü gösterdi

Volkswagen'in tarihteki en çok satan modellerinden Golf, tamamen elektrikli yeni versiyonuyla yollara çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen aracın paylaşılan ilk görseli markanın tasarım dilindeki yenilikleri gözler önüne serdi. İşte VW Golf'ün yeni hali...

KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 13:48
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 13:48

Alman otomotiv devi Volkswagen çok satan modellerinden biri olan Golf'ü elektriklendiriyor. Çarşamba günü Wolfsburg tesisinde gerçekleştirilen işçi konseyi toplantısında, Alman sendikası IG Metall tarafından yeni Golf EV'nin ilk görseli çalışanlarla paylaşıldı.

Volkswagen, Rivian ortaklığıyla geliştirilen Ölçeklenebilir Sistemler Platformu (SSP) üzerinde yükselecek elektrikli Golf modelini 2028 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.
Volkswagen, ikonik Golf modelini Rivian ile ortaklaşa geliştirilen SSP platformu üzerinde elektriklendiriyor.
Yeni elektrikli Golf, 800V platformu, Rivian yazılım entegrasyonu ve kablosuz (OTA) güncellemeler sunacak.
Aracın iç mekanında 10.25 inç gösterge, 13 inç navigasyon paneli ve fiziksel kontrol düğmeleri geri dönecek.
Elektrikli Golf'ün 2028'de (potansiyel olarak 2030) piyasaya sürülmesi ve Wolfsburg fabrikasında üretilmesi bekleniyor.
Volkswagen, 2026 yılına kadar ID. Polo, ID. Tiguan gibi yeni elektrikli modelleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Gölgeli görsel, aracın ikonik Golf silüetini koruduğunu gösteriyor. Ancak büyük tavan spoyleri ve daha aerodinamik profiliyle mevcut modelden ayrılan güncellemeler hemen göze çarpıyor.

Volkswagen Golf GTI Edition 50

VW YENİ GOLF'TE RIVIAN İLE ORTAKLIK KURDU

Elektrikli Golf, markanın Rivian ile yürüttüğü ortaklık sayesinde geliştirilen Ölçeklenebilir Sistemler Platformu (SSP) üzerinde yükselecek. Araçta kullanılacak 800V platformu ve Rivian'ın yazılım entegrasyonu sayesinde kablosuz (OTA) güncellemeler desteklenecek. Böylece sürücülere çok daha gelişmiş araç içi özellikler sunulacak.

Yeni nesil aracın iç mekanında ise ID. Polo modelinden aşina olunan tasarım dilinin kullanılması bekleniyor. Sürücüleri 10.25 inçlik bir gösterge ekranı ile 13 inçlik dokunmatik navigasyon paneli karşılayacak. Klima ve ses kontrolü gibi işlevler için de fiziksel düğmeler geri dönecek.

ELEKTRİKLİ VOLKSWAGEN GOLF NE ZAMAN ÇIKACAK?

Autocar kaynaklı bilgilere göre Volkswagen dokuzuncu nesil Golf'ü hem elektrikli hem de içten yanmalı motor seçenekleriyle 2028 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Öte yandan, önceki raporlar söz konusu tarihin 2030'a kadar sarkabileceğine işaret ediyordu.

Modelin üretimine yine markanın kalbi olan Wolfsburg fabrikasında devam edilecek.

Tarihler 2013'ü gösterdiğinde e-up! modeliyle tamamen elektrikli araç serüvenine başlayan şirket, geçen süre zarfında dört milyon elektrikli araç teslimatı gerçekleştirdi. Gelecek ay piyasaya sürülecek ID. Polo'nun ardından ID. Polo GTI, ID. Cross, ID. Tiguan ve iki yeni elektrikli model daha 2026 yılı bitmeden yollarda olacak. Ardından gözler tamamen dokuzuncu nesil Golf'e çevrilecek.

