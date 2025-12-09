Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural bugün neden yok, ayrıldı mı? 9 Aralık'ta yayınlanan bölümde yer almadı

Sabah kuşağı programları arasında yer alan Neler Oluyor Hayatta programı Hakan Ural ve Ferda Yıldırım tarafından sunuluyor. Hafta içi her gün saat 09.00'da Kanal D'de yayınlanan programın bugün ekranlara gelen bölümünde sunuculardan Hakan Ural yer almadı.

İzleyiciler tarafından Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta programının bugün yayınlanan bölümünde Hakan Ural geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yer almadı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu hafta programda yer almayacağı belirtti.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL AYRILDI MI?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural programdan ayrılmadı. Ünlü sunucu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir süre ekranlara çıkamayacağını açıkladı.

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL NE ZAMAN DÖNECEK?

Hakan Ural sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda 15 Aralık 2025 Pazartesi günü tekrardan programa döneceğini belirtti. Hakan Ural açıklamasında "Kısmetse pazartesi yayındayım. Görüşmek ümidi ile" ifadelerini kullandı.