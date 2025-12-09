Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural bugün neden yok, ayrıldı mı? 9 Aralık'ta yayınlanan bölümde yer almadı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından olan Hakan Ural bugün (9 Aralık 2025 Salı) yayınlanan bölümde yer almadı. Programın izleyicileri tarafından Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı, ne zaman dönecek sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural bugün neden yok, ayrıldı mı? 9 Aralık'ta yayınlanan bölümde yer almadı
Sabah kuşağı programları arasında yer alan programı ve Ferda Yıldırım tarafından sunuluyor. Hafta içi her gün saat 09.00'da 'de yayınlanan programın bugün ekranlara gelen bölümünde sunuculardan Hakan Ural yer almadı.

İzleyiciler tarafından Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural neden yok sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı.

Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural bugün neden yok, ayrıldı mı? 9 Aralık'ta yayınlanan bölümde yer almadı

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL NEDEN YOK?

Neler Oluyor Hayatta programının bugün yayınlanan bölümünde Hakan Ural geçirdiği rahatsızlıktan dolayı yer almadı. Ünlü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bu hafta programda yer almayacağı belirtti.

Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural bugün neden yok, ayrıldı mı? 9 Aralık'ta yayınlanan bölümde yer almadı

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL AYRILDI MI?

Neler Oluyor Hayatta programının sunucularından Hakan Ural programdan ayrılmadı. Ünlü sunucu geçirdiği rahatsızlıktan dolayı bir süre ekranlara çıkamayacağını açıkladı.

Neler Oluyor Hayatta Hakan Ural bugün neden yok, ayrıldı mı? 9 Aralık'ta yayınlanan bölümde yer almadı

NELER OLUYOR HAYATTA HAKAN URAL NE ZAMAN DÖNECEK?

Hakan Ural sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda 15 Aralık 2025 Pazartesi günü tekrardan programa döneceğini belirtti. Hakan Ural açıklamasında "Kısmetse pazartesi yayındayım. Görüşmek ümidi ile" ifadelerini kullandı.

