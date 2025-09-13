Menü Kapat
25°
Ekonomi
Emekli ve memur maaş zammı için ilk ipucu: Tek tek hesaplandı!

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yılı için yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,5 olarak revize edildi. Bu güncelleme, milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak olası zamlar açısından kritik ipucu. Peki, emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ne kadar artış olacak? OVP verileri esas alınarak yapılan hesaplamalarla, beklenen zam oranları ve yeni maaş tutarları hesaplandı. İşte detaylar…

Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yılı kapsayan (OVP) yayımlandı. Programda, 2025 yılı için tahmini yüzde 28,5'e çıkarıldı. Bu gelişme, milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisinin ocak ayındaki maaş artışı için önemli bir gösterge niteliğinde.

Emekli ve memur maaş zammı için ilk ipucu: Tek tek hesaplandı!

EMEKLİ MAAŞLARINA OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

OVP’de yer alan öngörülere göre, 2025’in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 10,14 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayı zammı bu oranda olacak. Kök maaş üzerinden yapılan hesaplamaya göre en düşük 16.881 TL’den 18.593 TL’ye yükselecek.

Emekli ve memur maaş zammı için ilk ipucu: Tek tek hesaplandı!

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı dikkate alınarak zam alacak. Temmuz ayında uygulanan yüzde 5’lik toplu sözleşme artışına ek olarak yüzde 11’lik enflasyon farkı eklenince, toplam zam oranı yüzde 16,44 olarak gerçekleşiyor.

Emekli ve memur maaş zammı için ilk ipucu: Tek tek hesaplandı!

OCAK 2026 TAHMİNİ MAAŞLAR

  • En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı: 18.593 TL
  • En düşük memur maaşı: 59.805 TL (toplu sözleşme farkı ve seyyanen ek ile birlikte)
  • En düşük memur emeklisi maaşı: 27.398 TL (1.000 TL ek artış dahil)

Orta Vadeli Programdaki tahminler gerçekleşirse, 2026 yılında hem emekliler hem de memurlar için buzam oranları geçerli olacak.

