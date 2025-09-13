Emeklilere ek ödeme fırsatı! SGK’dan flaş karar: 81 ilde geçerli olacak

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), uzun süredir gündemde olan yeni uygulamayı hayata geçirdi. Artık Almanya ve Bulgaristan’dan emekli maaşı alan vatandaşlar da Ziraat Bankası aracılığıyla promosyon ödemesi alabilecek.

80 BİN KİŞİYE EK GELİR DESTEĞİ

Yapılan düzenleme ile yaklaşık 80 bin yurtdışı emeklisi ek gelir avantajından yararlanabilecek. Türkiye’de yaşayan gurbetçi emekliler, promosyon ödemesi sayesinde gelirlerine katkı sağlama imkanına kavuşacak.

PROMOSYON ARTIK YURTDIŞI EMEKLİLERİNİ DE KAPSIYOR

Daha önce Türkiye’den emekli olan vatandaşlara verilen bankalar promosyonu, yeni düzenleme ile yurtdışından emekli olup Türkiye’de ikamet edenleri de kapsayacak. SGK, Almanya ve Bulgaristan’dan maaş alan vatandaşların da promosyon alabileceğini duyurdu.

BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASI’NDAN YAPILACAK

Promosyon talebinde bulunmak isteyen yurtdışı emeklileri, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak süreci başlatabilecek. SGK, başvuruların hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirileceğini, ek belge veya uzun prosedür gerekmeyeceğini açıkladı.

Kuruma ait sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ise şu ifadeler yer aldı:

"Almanya ve Bulgaristan’dan emekli olup Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımıza müjde! Artık promosyon ödemelerinden sizler de yararlanabileceksiniz."