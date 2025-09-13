Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Emeklilere ek ödeme fırsatı! SGK’dan flaş karar: 81 ilde geçerli olacak

Milyonlarca kişinin merakla beklediği düzenleme yürürlüğe girdi. SGK’nın aldığı yeni karara göre, Almanya ve Bulgaristan’dan emekli olan binlerce kişi artık Türkiye’de promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Yaklaşık 80 bin yurtdışı emeklisi bu fırsattan faydalanabilecek.

KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
12:25
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
12:25

Sosyal Güvenlik Kurumu (), uzun süredir gündemde olan yeni uygulamayı hayata geçirdi. Artık Almanya ve Bulgaristan’dan alan vatandaşlar da aracılığıyla ödemesi alabilecek.

80 BİN KİŞİYE EK GELİR DESTEĞİ

Yapılan düzenleme ile yaklaşık 80 bin yurtdışı emeklisi ek gelir avantajından yararlanabilecek. Türkiye’de yaşayan emekliler, promosyon ödemesi sayesinde gelirlerine katkı sağlama imkanına kavuşacak.

Emeklilere ek ödeme fırsatı! SGK’dan flaş karar: 81 ilde geçerli olacak

PROMOSYON ARTIK YURTDIŞI EMEKLİLERİNİ DE KAPSIYOR

Daha önce Türkiye’den emekli olan vatandaşlara verilen bankalar promosyonu, yeni düzenleme ile yurtdışından emekli olup Türkiye’de ikamet edenleri de kapsayacak. SGK, Almanya ve Bulgaristan’dan maaş alan vatandaşların da promosyon alabileceğini duyurdu.

Emeklilere ek ödeme fırsatı! SGK’dan flaş karar: 81 ilde geçerli olacak

BAŞVURULAR ZİRAAT BANKASI’NDAN YAPILACAK

Promosyon talebinde bulunmak isteyen yurtdışı emeklileri, Ziraat Bankası şubelerine başvurarak süreci başlatabilecek. SGK, başvuruların hızlı ve kolay bir şekilde değerlendirileceğini, ek belge veya uzun prosedür gerekmeyeceğini açıkladı.

Kuruma ait sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ise şu ifadeler yer aldı:

"Almanya ve Bulgaristan’dan emekli olup Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımıza müjde! Artık promosyon ödemelerinden sizler de yararlanabileceksiniz."

İLGİLİ HABERLER
Vergi oranlarına zam gelecek mi? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan net cevap
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
ETİKETLER
#promosyon
#promosyon
#emekli maaşı
#ziraat bankası
#sgk
#gurbetçi
#maaş promosyonu
#Emekli Promosyonları
#Banka Promosyonları
#Emekli Maaş Promosyonu
#yurtdışı emeklisi
#Yurtdışı Emeklileri
#Ekonomi
