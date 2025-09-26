ABD ile Türkiye'nin doğalgaz anlaşmasına Rusya'dan cevap: "Türkiye kendisi karar verir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Rus enerji kaynakları ile ilgili ifadelerini yorumlayan Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını ifade etti.

Peskov, Türkiye ile Rusya'nın ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin belirli malların belirli ticaret türlerini avantajlı görüyorsa, bu yönde alışverişe devam edeceğini kaydetti.

"SPONSORLARINA İYİ BİR ASKER"

Bazı NATO ülkeleri diplomatlarının Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal etmesi halinde düşürülmesini istediği iddialarına değinen Peskov, Rus savaş uçaklarının başka bir ülkenin hava sahasına izinsiz girdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Peskov, bu yönde ikna edici hiçbir kanıtın sunulmadığına dikkati çekerek, "Savaş uçaklarımızın tüm uçuşlarını uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirdiği konusunda ısrarcıyız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in "Rusya savaşı bitirmezse, Kremlin yetkilileri en yakın sığınağın nerede olduğunu bilmeli." şeklindeki açıklamalarına cevap veren Peskov, Zelenskiy'in "sponsorlarına iyi bir asker" olmaya çalıştığını söyledi.

Peskov, "Cephedeki gerçek durum tam tersini gösteriyor. Ukrayna'nın durumu ve müzakere pozisyonu her geçen gün kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.