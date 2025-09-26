Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

ABD ile Türkiye'nin doğalgaz anlaşmasına Rusya'dan cevap: "Türkiye kendisi karar verir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD ile Türkiye arasında imzalanan doğalgaz anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına yine Türkiye'nin karar verdiğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD ile Türkiye'nin doğalgaz anlaşmasına Rusya'dan cevap:
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.09.2025
saat ikonu 15:57
|
GÜNCELLEME:
26.09.2025
saat ikonu 15:57

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'nın başkenti Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı 'ın Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde Rus enerji kaynakları ile ilgili ifadelerini yorumlayan Peskov, TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Mavi Akım doğal gaz boru hattının tam kapasiteyle çalıştığını ifade etti.

Peskov, ile Rusya'nın ticari ve ekonomik işbirliğini sürdürdüğünü dile getirerek, "Türkiye, Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapacağına kendisi karar veren egemen bir devlettir." ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü, Türkiye'nin belirli malların belirli ticaret türlerini avantajlı görüyorsa, bu yönde alışverişe devam edeceğini kaydetti.

ABD ile Türkiye'nin doğalgaz anlaşmasına Rusya'dan cevap: "Türkiye kendisi karar verir"

"SPONSORLARINA İYİ BİR ASKER"

Bazı ülkeleri diplomatlarının Rus savaş uçaklarının hava sahasını ihlal etmesi halinde düşürülmesini istediği iddialarına değinen Peskov, Rus savaş uçaklarının başka bir ülkenin hava sahasına izinsiz girdiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Peskov, bu yönde ikna edici hiçbir kanıtın sunulmadığına dikkati çekerek, "Savaş uçaklarımızın tüm uçuşlarını uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya bağlı kalarak gerçekleştirdiği konusunda ısrarcıyız." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in "Rusya savaşı bitirmezse, Kremlin yetkilileri en yakın sığınağın nerede olduğunu bilmeli." şeklindeki açıklamalarına cevap veren Peskov, Zelenskiy'in "sponsorlarına iyi bir asker" olmaya çalıştığını söyledi.

Peskov, "Cephedeki gerçek durum tam tersini gösteriyor. Ukrayna'nın durumu ve müzakere pozisyonu her geçen gün kötüleşiyor." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde hedef 100 milyar dolar
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesinin perde arkası! Detayları bizzat açıkladı
ETİKETLER
#Türkiye
#rusya
#donald trump
#recep tayyip erdoğan
#nato
#Türkakım
#Mavi Akım
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.