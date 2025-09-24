Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde hedef 100 milyar dolar

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'da yapacağı toplantıdan sonra Türkiye-Amerikan ilişkilerinin daha da güçleneceğini, hız kazanacağını belirterek, "Biz de bu konuda gerekli çalışmaları devam ettireceğiz." dedi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 09:00

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneğinin (ASKON) şubesi tarafından düzenlenen 3. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda konuştu. Bakan Bolat, dünyanın her yerindeki Türk yatırımcıları ve iş insanlarının bulundukları ülkelerle arasındaki ekonomik ilişkileri artırmak için canla başla çalıştığını söyledi.

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde hedef 100 milyar dolar

ABD'nin önemine işaret eden Bolat, "Bu gelişimizde bir farklılık oldu. ABD'de yeni bir başkan var, yeni bir yönetim var ve bu yönetim de politikalarında farklı olduğunu geldiğinden bu yana bütün dünyaya gösterdi." dedi. Bolat, ABD'nin özellikle dış ve gümrük vergileri konularında yerli üretimi önceleyen önemli kararlar aldığını, bütün ülkelerin bundan etkilendiğini anlattı.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin de bundan nispeten etkilendiğini belirten Bolat, "Türkiye-Amerika arasında yıllık 35 milyar dolar olan ve bu yıl sonunda tahminimize göre 40 milyar dolara dayanacak karşılıklı ticareti liderlerimiz 100 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koymuşlardı. Bunun için ticaretin etkin ve engelsiz bir şekilde işlemesi, devam etmesi gerekiyor." diye konuştu. Bolat, bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak Amerika tarafıyla müzakereleri sürdürdüklerini aktardı.

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde hedef 100 milyar dolar

UZAK DOĞU'YA KIYASLA AVANTAJLI KONUMDA

Türkiye'nin en düşük gümrük vergisi uygulanan ülkeler arasında yer aldığını belirten Bolat, özellikle Uzak Doğu ülkelerine kıyasla nispeten daha avantajlı bir konumda olduğunu ifade etti. Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun yanında iki ülke arasındaki ilişkilerde, ABD'nin milli güvenlik gerekçeleriyle getirdiği çelik, alüminyum, bakır üzerindeki yüzde 50'lik ilave gümrük vergileri, otomotivde yüzde 25 ilave gümrük vergisi, tekstildeki yüksek gümrük vergileri gibi konular var. Bu konuları müzakere ediyoruz. Bu minvalde Türkiye'nin ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda, kazan-kazan temelinde, dengeli bir şekilde dış ticaretimizin artması konusunda geçtiğimiz günlerde 21 ürün grubunda ABD'ye uygulanan ek mali yükümlülükleri kaldırdık ve otomotiv vergisinde kısmi bir indirim uygulaması başlatıldı. Bu çerçevede müzakerelerin inşallah olumlu bir sonuçla tamamlanması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde hedef 100 milyar dolar

Türkiye'nin siyasi istikrarını koruduğu, ekonomik reformları ve başarılı ekonomik programları uyguladığı müddetçe dünyada büyük bir yükseliş gösterdiğini anlatan Bolat, "Ne kadar güçlüyseniz ekonomik açıdan dünyada sesiniz daha çok çıkıyor, gücünüz artıyorsa size olan saygı, itibar da o kadar artıyor. Biz bunu Ticaret Bakanlığı olarak gittiğimiz her ülkede net bir şekilde ülkemize gösterilen saygıdan, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza gösterilen saygıdan anlıyoruz. Herkes Türkiye ile iş yapmak istiyor, birlikte güçlenmek, büyümek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bolat, ABD ile ilişkilerin bu minvalde ilerletileceğini belirterek, Amerikalı şirketlerin ile yaptıkları toplantıda yeni yatırımların olacağını ve Türkiye ile iş yapmaya, yatırımlarını artırmaya çok müspet baktıklarını ifade ettiklerini aktardı.

Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde hedef 100 milyar dolar

Bakan Bolat, "Washington'da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Başkan Trump ile yapacağı toplantıdan sonra Türkiye-Amerikan ilişkileri daha da güçlenecek, hız kazanacak. Biz de bu konuda gerekli çalışmaları devam ettireceğiz." dedi.

#Ekonomi
