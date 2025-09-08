Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG dünyaya açıldı: Lansmanı yapılan T10F modelinin Avrupa ve Türkiye satış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, EuroNCAP çarpışma testlerinden 5 yıldız aldı. Münih'te gerçekleştirilen IAA Mobility 2025 Fuarı'nda T10F modelinin Türkiye ve Avrupa satış tarihi açıklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.09.2025
saat ikonu 13:54
|
GÜNCELLEME:
08.09.2025
saat ikonu 14:58

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, uluslararası arenaya resmen adım atıyor. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen dünyanın en büyük otomobil etkinliklerinden IAA Mobility 2025 Fuarı'nda markanın yeni sedanının lansmanı gerçekleştirildi. Merakla beklenen modelinin yanı sıra 'in de Avrupa pazarına sunulacağı duyuruldu.

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Donanım Haber'e göre T10F Türkiye'de 15 Eylül'de satışa sunulacak. Aracın fiyatı ise henüz açıklanmadı. Avrupa pazarına da hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan TOGG, T10F ve T10X modellerini 29 Eylül'de kıtada satışa sunacak. Yurt dışı fiyatları henüz bilinmiyor.

TOGG dünyaya açıldı: Lansmanı yapılan T10F modelinin Avrupa ve Türkiye satış tarihi belli oldu

EURONCAP'TEN TAM NOT

TOGG T10X ve T10F'in EuroNCAP çarpışma testi sonuçları açıklandı. İki model de güvenlikten tam not alarak 5 yıldız kazanmış durumda.

Yetişkin yolcu korumasında en iyi skorlardan birini elde eden TOGG'un T10F modeli 100 üzerinden 95 puan, T10X ise 100 üzerinden 94 puan aldı. Bu sonuçlarla Togg, 2025'te yapılan testlerde yetişkin yolcu korumasında en güvenli ikinci ve üçüncü araç konumuna yerleşerek, köklü otomobil devlerini geride bırakmayı başardı. Listenin birinci sırasında ise Firefly adlı bir model bulunuyor.

Dördüncü sırada Audi A6 e-tron yer alırken beşinci sırayı Polestar 4 alıyor. Peşi sıra ZEEKR 7X ve Audi Q4 e-tron geliyor.

TOGG dünyaya açıldı: Lansmanı yapılan T10F modelinin Avrupa ve Türkiye satış tarihi belli oldu

TOGG T10F ve T10X modellerinin çarpışma testi videoları:

https://www.youtube.com/watch?v=ebLIcIWAlp4

https://www.youtube.com/watch?v=hIO4QBKt8II

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ

TOGG'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre T10F teknik özellikleri:

  • Standart menzilli model: 52,4 kWh batarya
  • Uzun menzilli model: 88,5 kWh batarya (tam şarjla yaklaşık 623 kilometre yol kat edebiliyor)
  • 12.3 inçlik dijital gösterge paneli
  • 29 inçlik dev multimedya ekranı
  • 8 inçlik klima kontrol ekranı
  • Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi
  • Mobil internet, Wi-Fi erişim noktası, Sosyal kamera
  • Beygir gücü: 218 ps (arkadan itiş çekiş seçeneğiyle), 435 ps (dört tekerlekten çekiş seçeneğiyle)
  • 0,23'lere varan sürtünme katsayısı

Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Alman basınının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuştu. Togg'un üretim sürecinin başından bu yana projedeki paydaşları dahil en iyilerle çalıştıklarını ve 3 kategoriden oluşan bir "mobilite ekosistemi" oluşturduklarını ifade eden Karakaş, "Bunlardan ilki mobilite cihazları, ikincisi dijital deneyim platformları ve üçüncüsü ise temiz enerji çözümleri" ifadelerini kullandı.

Elektrikli araçlarda gerçek anlamda sıfır emisyonu ifade eden "true zero" yaklaşımının önemine vurgu yapan Karakaş, "Gerçek sıfır anlamında, mobilite alanında belki de Avrupa'da ilk olacağız" şeklinde konuştu.

Togg'un Türkiye'de 77 bin ön sipariş aldığını hatırlatan Karakaş, "Bu o zaman için bir dünya rekoruydu. Sonrasında da başarıyla devam eden yolumuzda 70 bini aşkın araç sağladık. Ve bu araçlar yollarda" diye konuştu.

Piyasa başarısı açısından bakıldığında Togg'un "elektrikleşme" anlamında ve SUV araçlar konusunda piyasa lideri olduğunu aktaran Karakaş, "Yılın aracı anlamında da bir liderliğimiz söz konusu" dedi. Dijital deneyim platformlarının Togg'u diğer rakiplerinden ayırdığını ifade eden Karakaş, "İlk günden itibaren Start Up'lar ile çalıştık. Oyunlaştırma ile yürüdük, akıllı sözleşmelerle ilerledik, siber güvenliğin ve yapay zekanın bütün türevlerini kullandık. Bunlar otomotiv sektöründe çok da var olan şeyler değildi" değerlendirmesini yaptı.

TRUMORE'UN 50 BİNDEN FAZLA KULLANICISI VAR

Bu sayede dijital deneyim platformu "Trumore" uygulamasının ortaya çıktığını söyleyen Karakaş, "50 binden fazla kullanıcı var ve çok fazla indirme sayısına sahip" dedi.

Temiz enerji çözümlerinin kendileri için büyük önem taşıdığını yineleyen Karakaş, "Türkiye'de şarj istasyonları kuruyoruz. Kendi batarya çözümlerimizi üretiyoruz. Burada ‘Siro' öne çıkıyor. True zero ve Siro'nun 2035 hedefimize doğru güvenle yürüdüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Togg'un yeni modeli T10F'un üretiminde yapılan bir stratejik işbirliğinden de söz eden Karakaş, "Bunu Microsoft ile yaptık. ‘Can.ai' diye bir şey var. Aslında bu yapay zeka destekli bir yaşam alanı modeli" dedi. Bunun için bir ekosistem oluşturduklarını söyleyen Karakaş, bu sayede temassız bir kullanıcı arayüzü sunduklarını hatırlattı. Karakaş, Togg'un bilgi ve deneyimlerini Avrupa'ya taşıyacağını da sözlerine ekledi.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Türkiye'de üretilen birçok aracın aslında yıllardır Avrupa yollarında olduğunu hatırlatarak, "Şimdi ise kendi markamızla yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Togg'un mevcut modeli T10X'un yanı sıra yeni sedan modeli T10F'un Almanya pazarına hayırlı olmasını diliyorum. Gelin bu heyecana hep birlikte ortak olalım" şeklinde konuştu. Tosyalı'nın konuşmasının ardından Togg'un tanıtım filmi gösterildi. Lansmana ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu da katıldı.

FİYATI KISA SÜREDE NETLEŞECEK

Türkiye'de çıktığı günden bu yana yoğun talep gören yerli ve milli Togg'un Avrupa serüveni Almanya'dan başlayacak. Münih kentindeki Uluslararası Almanya Otomobil Fuarı ile birlikte birlikte siparişlere açılması beklenen T10X modelinin fiyatı kısa sürede netleşecek.

Renault'un 35 yıldır en çok satan modeli olan Clio'nun altıncı nesli de Münih'te dünyaya tanıtılacak. Dünya lansmanının ardından yeni Renault Clio, 9 Eylül Salı ile 14 Eylül Pazar günleri arasında Münih'in merkezindeki Odeonsplatz'da halka açık olarak sergilenecek. Hyundai de İzmit fabrikasında üreteceği yeni modelinin tanıtımını Münih'te gerçekleştirecek. Koreli markanın İzmit'te üreteceği ilk yüzde 100 elektrikli otomobil olma özelliğini de taşıyan yeni modelinin, gerçekleştirilecek dünya prömiyerinin ardından seri üretimine başlanması hedefleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tesla'dan sürücülere 2 ayda üçüncü zam: Bu fiyatlar elektrikli araba sevgisini bitirir!
TOGG etkisiyle heyecanlandıran artış! Sayıları 3,5 kata ulaşacak
ETİKETLER
#togg
#elektrikli otomobil
#t10f
#t10x
#yerli otomobil
#Iaa Mobility 2025 Fuarı
#Euroncap
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.