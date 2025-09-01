TOGG etkisiyle heyecanlandıran artış! Sayıları 3,5 kata ulaşacak

EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz elektrikli araçlar piyasasına yönelik çarpıcı açıklamalar yaptı. Türkiye'deki mevcut elektrikli araç sayısını açıklayan Öz, 2030 yılı hedefini de işaret etti.

2030'DA 1 MİLYONU AŞACAK

EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz elektrikli araçların piyasasına yönelik, "Önümüzdeki dönemde TOGG'un üretim kapasitesinin artmasıyla ve T10X'in yanında T10F gibi yeni model araçları piyasaya sunmasıyla beraber 2030 yılında 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarımızda olmasını öngörmekteyiz" dedi.



HER 10 ARAÇTA FAZLASI ELEKTRİKLİ



Elektrikli araçların araç piyasasında önemli yere sahip olduğunu da belirten Öz, "2024 yılında elektrikli otomobil satışları dünya genelinde 17 milyonu aşarak satış payında yüzde 20'nin üzerine çıkmıştır. Sadece 2023 yılına kıyasla 2024'te satılan ek 3,5 milyon elektrikli otomobil, 2020 yılında dünya çapında satılan toplam elektrikli otomobil sayısından daha fazladır. Çin liderliğini sürdürdü; 2024 yılında satılan tüm otomobillerin neredeyse yarısı elektriklidir. Çin'de geçen yıl satılan 11 milyondan fazla elektrikli otomobil, sadece iki yıl önceki küresel satışların üzerinde gerçekleşti. Güçlü büyümenin devamı sayesinde Çin yollarındaki her 10 araçtan 1'i artık elektriklidir. Avrupa'da 2024'te EA satışlar, teşvik programlarının ve diğer destekleyici politikaların azalmasıyla durağanlaştı. Ancak bazı ülkelerdeki güçlü satışlar diğerlerindeki düşüşü telafi ettiği için elektrikli otomobillerin satış payı yüzde 20 civarında kaldı. ABD'de ise elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yaklaşık yüzde 10 arttı ve satılan her 10 araçtan fazlası elektrikli hale geldi" değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'DE KAÇ ELEKTRİKLİ ARAÇ VAR?



Elektrikli araçların Türkiye'de yaygınlaştığını ve TOGG'un yeni modelinin çıkmasıyla birlikte daha da yaygınlaşacağını ifade eden Öz, "Temmuz ayı itibarıyla ülkemizdeki elektrikli araç sayısının yaklaşık 292 bin adet olduğu görülmektedir. Önümüzdeki dönemde TOGG'un üretim kapasitesinin artmasıyla ve T10X'in yanında T10F gibi yeni model araçları piyasaya sunmasıyla beraber 2030 yılında 1 milyonu aşkın elektrikli aracın yollarımızda olmasını öngörmekteyiz. Bu sayede karbondioksit emisyonlarının azaltılması ve kentlerdeki hava kalitesinin iyileşmesi ile birlikte ülkemizin fosil yakıtlara olan ithalat bağımlılığının azalması beklentisi içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"TOPLAM ŞARJ NOKTASI SAYISI 33 BİN 807 ADET"



Şarj istasyonlarının çokluğunu belirten Öz, "Şu anda 81 ilimizde de şarj istasyonlarının bulunduğunu belirtmek isterim. Şarj istasyonlarında şarj hizmeti sunulan soket sayılarına (şarj noktalarına) bakacak olursak 25/08/2025 itibarıyla ülkemizde toplam 33 bin 807 adet şarj soketinin/şarj noktasının bulunduğu görülmektedir. Bunlardan 19 bin 372 adedi AC ve 14 bin 435 adedi ise DC sokettir" dedi.

