30°
TOGG T10F için detaylı tanıtım videosu: Her aşamadan başarıyla geçti

'un fastback gövde yapısına sahip yeni yüzde 100 modeli T10F, eylül ayında sürecine açılacak. Yine aynı ay ilk teslimatları başlayacağı duyurulan aracın farklı iklim ve yol koşullarında test edildiği anlara ait görüntüler paylaşıldı.

"YOLA ÇIKMAYA HER ZAMANKİNDEN DAHA YAKIN"

TOGG'un resmi YouTube kanalından paylaşılan video, "Farklı iklim ve yol koşullarında test edilen , her aşamadan başarıyla geçti. Dayanıklılığı, yüksek performansı ve gelişmiş teknolojisiyle T10F, artık yola çıkmaya her zamankinden daha yakın" ifadeleri ile duyuruldu.

TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

TOGG T10F'in çıkış tarihi, ToggCare'in X hesabından yapılan paylaşımla açıklandı. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Merhaba, Eylül ayı başında T10F'ler tüm Türkiye'deki TOGG deneyim merkezlerinde kullanıcılarımızın incelemesi için sergilenmeye başlayacak. Eylül ayı içerisinde ilk T10F ön siparişleri toplanacak olup ilk teslimatları yine eylül ayında başlayacaktır."

TOGG T10F FİYATI NE KADAR OLACAK?

Aracın fiyatı henüz açıklanmadı.

