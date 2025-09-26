Serenay Sarıkaya'nın, Güllü'nün Sabah Olmadan şarkısını söylediği anlar! "Hayatım film olacaksa beni o oynasın" demişti
Hayatının film olmasını ve filmin başrolünde Serenay Sarıkaya’nın rol almasını çok istediğini söyleyen Güllü oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi. Serenay Sarıkaya ile sık sık sosyal medya üzerinden yazıştıklarını itiraf eden Güllü, ünlü oyuncuyu övgü yağmuruna tutarak "Duruşu, asaleti bambaşka. Gizliden Instagram'dan yazışırız” ifadelerini kullandı. Serenay Sarıkaya'nın ise Güllü'nün Sabah Olmadan şarkısını söylediği anlar ortaya çıktı.