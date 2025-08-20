Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

TOGG, Avrupa yolcusu! Bu görüntüler ilk kez yayınlandı

Türkiye'nin gururu olan yerli ve milli otomobil TOGG, Avrupa'ya açılıyor. Bu yılın sonunda Almanya’da satışa sunulması planlanan TOGG T10F için Hamburg’un merkezinde geniş katılımlı reklam filmi çekimleri gerçekleştirildi. Görüntüler sosyal medyada binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOGG, Avrupa yolcusu! Bu görüntüler ilk kez yayınlandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
20.08.2025
saat ikonu 21:27
|
GÜNCELLEME:
20.08.2025
saat ikonu 21:53

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili , 'ya açılıyor. İlk etapta 'da satışa çıkacak Togg'un daha sonrasında diğer ülkelerde de satışa sunulması planlanıyor. Bunun ilk etabı olarak henüz Türkiye'de de satışta olmayan Togg , Almanya'nın Hamburg sokaklarında reklam çekimlerine konu edildi.

Trafiğe kapalı alanda reklam çekimleri gerçekleştirildi ve bölgedeki Türkler Togg T10F'e büyük ilgi gösterdi.

Reklam çekimleri uzun sürdü ve sene sonunda Togg'un Almanya'da satışa sunulması bekleniyor.

TOGG, Avrupa yolcusu! Bu görüntüler ilk kez yayınlandı

İLK DEFA YABANCI PLAKA TAKILDI

Post Aktüel'in haberine göre; Togg araçlarına ilk defa Alman plakası takıldı. Stuttgart tescilli S TG 480E plakalı Togg T10F'in Almanya'da 45-50 bin euro civarında fiyatlarla satışa çıkabileceği belirtildi.

TOGG, Avrupa yolcusu! Bu görüntüler ilk kez yayınlandı

SON MODEL TEKNOLOJİ

WLTP standartlarına göre 623 kilometreye kadar menzil sunan T10F, yalnızca 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor. 0’dan 100 km/s hıza 7.2 saniyede ulaşan model, 218 beygir gücüne sahip elektrikli motoruyla performans konusunda da iddialı.

TOGG, Avrupa yolcusu! Bu görüntüler ilk kez yayınlandı

T10F’in iç tasarımı da teknolojiyle şekillendirildi. Araçta 12,3 inçlik gösterge ekranı, 29 inç bilgi-eğlence ekranı ve 8 inç dokunmatik kontrol ekranı ile birlikte toplamda 41,3 inçlik bir dijital ekran alanı bulunuyor.

Dijital kokpit, hızlı mobil internet ve Wi-Fi erişim noktası gibi teknolojilerle donatılan araç, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOGG T10F'in menzil seviyesi artırıldı: Tesla'ya meydan okuyor
TOGG T10F'in satışa çıkacağı tarihi resmen açıkladı
ETİKETLER
#Teknoloji
#Almanya
#togg
#avrupa
#elektrikli araç
#t10f
#yerli otomobil
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.