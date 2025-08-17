Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

TOGG T10F'in menzil seviyesi artırıldı: Tesla'ya meydan okuyor

Ön sipariş süreci ve ilk teslimatları eylül ayı içinde başlayacak TOGG T10F'in, uzun menzil seçeneğiyle sunulan WLTP menzili güncellendi.

Türkiye'nin sektöründeki gururu TOGG elektrikli otomobil piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Ülkemizde en çok sevilen ve satılan elektrikli araçlar arasında yerini alan TOGG ailesine, çok kısa bir süre sonra "fastback" gövde yapısına sahip modeli de katılacak.

Hem tasarımı hem de teknik özellikleri ile şimdiden dikkatleri üstüne çeken T10F menzil seviyesi konusunda önemli bir değişikliğe uğradı.

TOGG T10F'in menzil seviyesi artırıldı: Tesla'ya meydan okuyor

TOGG T10F MENZİLİYLE TESLA'YA MEYDAN OKUYOR

TOGG'un internet sitesindeki "T10F Teknik Özellikleri" sayfasında yer alan bilgilere göre, daha önce 600 kilometre civarında menzile sahip olacağı duyurulan aracın net menzili, uluslararası WLTP standartlarına göre 623 kilometre olarak güncellendi.

Kullanıcılar, T10F'i uzun menzil seçeneği ile tercih etmeleri durumunda, rakibi Model Y'nin "Long Range Dört Çeker" modeline göre 37 kilometre daha fazla menzile sahip olabilecekler. Yeni rakam, bilhassa uzun yolculukları seven sürücüler için büyük bir avantaj sağlıyor.

TOGG T10F'in menzil seviyesi artırıldı: Tesla'ya meydan okuyor

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA SUNULACAK?

Merakla beklenen T10F'in satış tarihi de nihayet netleşti. ToggCare tarafından sosyal medya platformu X'te yapılan duyuruya göre, TOGG T10F modelinin ön sipariş süreci ve ilk teslimatları eylül ayı içinde toplanmaya başlayacak. Ayrıca araçlar, yine aynı ayın başından itibaren TOGG'un deneyim merkezlerinde de sergilenecek.

TOGG T10F'in menzil seviyesi artırıldı: Tesla'ya meydan okuyor

TOGG T10F TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Markanın fastback tasarımını benimseyen ilk elektrikli model olarak büyük bir öneme sahip olan TOGG T10F teknik özellikleri ise şu şekilde:

  • Arka tekerlekten çekiş (RWD): 218 beygir güç, 350 Nm tork, 0-100 km/s hızlanma süresi: 7,2 saniye
  • Dört tekerlekten çekiş (AWD): 435 beygir güç, 700 Nm tork, 0-100 km/s hızlanma süresi: 4,4 saniye
  • Standart menzilli model: 52,4 kWh batarya
  • Uzun menzilli model: 88,5 kWh batarya
  • 12,3 inç dijital gösterge paneli
  • 29 inç dev multimedya ekranı
  • 8 inç klima kontrol ekranı
  • Snapdragon işlemcili bilgi-eğlence sistemi
  • Mobil internet
  • Wi-Fi erişim noktası
  • Sosyal kamera
  • Beygir gücü: 218 PS (arkadan itiş seçeneği), 435 PS (dört tekerlekten çekiş seçeneği)
  • 0,23'e varan sürtünme katsayısı
Sıkça Sorulan Sorular

TOGG T10F'in satış tarihi ne zaman?
TOGG T10F'in ön sipariş süreci ve ilk teslimatları eylül ayında başlayacak.
