Otomobil devi BYD tablet işine girdi!

Çinli otomotiv üreticisi BYD, bu kez direksiyonun dışına çıktı. Şirket, tamamen kendi bünyesinde geliştirdiği ilk tabletini tanıttı. Tablet, BYD'nin alt markası Fang Cheng Bao'nun hibrit SUV modeli Tai 7'de yer alacak.

BYD, cihazın araç sistemiyle tam entegre çalışacağını ve çoklu ekran iş birliği gibi özellikler sunacağını açıkladı. Henüz teknik detaylar paylaşılmasa da bu entegrasyonun, sürücülere daha bağlantılı ve akıllı bir sürüş deneyimi sunması bekleniyor.

DİĞER BYD MODELLERİNE DE GELEBİLİR

Çin pazarında Xiaomi ve Huawei gibi teknoloji devleri, entegre araç içi sistemlerle öne çıkıyor. BYD ise kendi tablet sistemiyle bu alanda iddialı bir adım atıyor. Şirketin dikey entegrasyon stratejisini güçlendiren bu hamle, ilerleyen dönemde diğer BYD modellerine ve global pazarlara da yayılabilir.

Aslında BYD'nin bu alana girişi şaşırtıcı değil. Elektrikli araç ve batarya üretimindeki başarısının yanı sıra, BYD aynı zamanda Çin'in en büyük tüketici elektroniği üreticilerinden biri. Huawei, Xiaomi, Oppo, Vivo, Honor ve Apple'ın iPad'leri de dahil olmak üzere birçok markanın üretiminde imzası bulunuyor.

TAİ 7 YOLA ÇIKMAYA HAZIR

Tablet teknolojisinin ilk kullanılacağı model olan Tai 7, kısa süre önce seri üretime geçti. 5 metre uzunluğundaki SUV, büyük batarya paketiyle CLTC verilerine göre 180 kilometreye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.