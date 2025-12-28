Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2026 başvuru tarihi ne zaman kaç gün kaldı?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) başvuru tarihleri netleşti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen MSÜ başvuru ve sınav tarihi adayların gündeminden düşmüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2026 başvuru tarihi ne zaman kaç gün kaldı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.12.2025
saat ikonu 18:12
|
GÜNCELLEME:
28.12.2025
saat ikonu 18:12

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi açıklandı.

Sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri de yer aldı.

MSÜ başvuru ücreti ise ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek.

Sınava hazırlanan adaylar ise MSÜ 2026 başvuru tarihi ne zaman, kaç gün kaldığını merak ediyor.

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2026 başvuru tarihi ne zaman kaç gün kaldı?

MSÜ 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2026 MSÜ sınav başvuruları 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Bugünden (28 Aralık) itibaren başvuru işlemlerine 8 gün bulunuyor.

Geç başvuru günü ise 3 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2026 başvuru tarihi ne zaman kaç gün kaldı?

MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi sınavı 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

MSÜ sınav sonuçları ise 26 Mart Perşembe günü ÖSYM tarafından duyurulacak.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.