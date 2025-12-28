Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2026 başvuru tarihi ne zaman kaç gün kaldı?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi açıklandı.

Sınav takviminde Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru ve sınav tarihleri de yer aldı.

MSÜ başvuru ücreti ise ÖSYM kılavuzunun yayımlanmasıyla netleşecek.

Sınava hazırlanan adaylar ise MSÜ 2026 başvuru tarihi ne zaman, kaç gün kaldığını merak ediyor.

MSÜ 2026 BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2026 MSÜ sınav başvuruları 5-29 Ocak 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Bugünden (28 Aralık) itibaren başvuru işlemlerine 8 gün bulunuyor.

Geç başvuru günü ise 3 Şubat 2026 olarak belirlendi.

MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi sınavı 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak.

MSÜ sınav sonuçları ise 26 Mart Perşembe günü ÖSYM tarafından duyurulacak.