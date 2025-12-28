Eskişehir, Düzce, Sakarya, Kocaeli yarın okullar tatil mi, var mı? 29 Aralık son dakika

29 Aralık Düzce, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir okullar tatil mi sorusu gündeme geldi. İç Anadolu, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Güney Doğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleşen kar yağışı nedeniyle 3 ilde okulların 1 gün süreyle tatil edildiği açıklandı. Yapılan açıklamaların ardından Eskişehir, Düzce, Sakarya, Kocaeli'nde yarın okullar tatil mi sorusu araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve velilerin gözleri valiliklerden gelecek olan açıklamaya çevrildi.

ESKİŞEHİR YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

Eskişehir'de bugün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini kaybedecek. Hava sıcaklıklarının ise -3 dereceye kadar düşmeye devam edeceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarında yer aldı. Kar yağışı nedeniyle Eskişehir'de okullar tatil edilmedi. İlereyen saatlerinde Eskişehir Valiliği tarafından yapılan incelemler doğrultusunda yeni bir karar açıklanırsa haberimizi güncelleyeceğiz. 29 Aralık Eskişehir hava durumu raporu ise MGM verilerine göre şöyle:

DÜZCE YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

Düzce Valiliği tarafından açıklanan bilgilere göre 1 gün süreyle ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime ara verildi. Ayrıca kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

Düzce Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

SAKARYA YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

Sakarya'da yarın okullarda eğitim-öğretime devam edilecek. Sakarya Valiliği tarafından okulların tatil olacağına yönelik hiçbir açıklama yapılmadı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması beklenen Sakarya'da okulların tatil edildiğine dair Sakarya Valiliği tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Yetkililerin ilerleyen saatlerde yapacağı incelemelerin ardından okulların tatil edilme ihtimali bulunuyor. Konuyla ilgili Sakarya Valiliği tarafından açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

MGM tarafından paylaşılan Sakarya hava durumu raporu ise şöyle:

KOCAELİ YARIN OKULLAR TATİL Mİ 29 ARALIK?

MGM tarafından aktarılan bilgilere göre Kocaeli'nde gece yarısından itibaren 29 Aralık 2025 Pazartesi günü öğle saatlerine kadar karla karışık yağmur görülecek. Kocaeli Valiliği tarafından kar yağışı nedeniyle ise okulların tatil olacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kocaeli'de yarın ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime devam edilecek. MGM tarafından aktarılan 29 Aralık saatlik hava durumu tahmini ise şöyle: