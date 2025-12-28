Bu hafta diziler var mı yayınlanacak mı? Tatil haberleri merak ediliyor

Kanal D, TRT 1, ATV, Show TV, Star TV, NOW ve TV8 gibi kanalların yayın akışları yakından izlenirken, dizilerin yeni bölüm, tekrar veya ara verme durumları inceleniyor.

Birçok yapımın yeni bölümlerine ara verip vermeyeceği, kanalların 2026 özel yayın akışları nedeniyle belirginleşiyor.

BU HAFTA DİZİLER VAR MI?

Geçtiğimiz senelerde dizilerin büyük bölümü yılın son haftasında dizilere mola verdi ve 1-2 haftalık aranın ardından diziler kaldığı yerden devam etti.

Bu sene de henüz belli olmamakla birlikte, yine dizilerin bu hafta ara vermesi öngörülüyor.

Kanal D'de dönen reklamlara göre, yarın akşam Uzak Şehir yerine saat 20:00'de Derinlerdeki Dehşet filmi yayınlanacak.

Kanalların yayın akışı yayınlandıktan sonra dizilerin yeni bölümlerini yayınlayıp yayınlamayacağı da kesinleşmiş olacak.