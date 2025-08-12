Mercedes CEO'sundan Avrupa'nın o kararını eleştirdi! "Felaket olur"

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, Avrupa Birliği'nin 2035 yılına kadar karbon salınımı yapan araçların satışını yasaklama planına karşı sert eleştirilerde bulundu. Kaellenius, hedefin uygulanmasının Avrupa otomobil pazarını ciddi şekilde zorlayacağına dikkat çekti.

"AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖRÜ ÇÖKER"

Destekçileri, Avrupa'nın yeşil hedefleri için karbon salınımı yapan araçların yasaklanmasının önemli olduğunu savunurken, eleştirenler ise, halihazırda zayıf talep, Çinli rakipler ve düşük elektrikli araç satışlarıyla mücadele eden Avrupalı otomobil üreticilerini zora sokacağına inanıyor.

Mercedes CEO'su Ola Kaellenius, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Gerçekçi olmalıyız. Aksi takdirde tam hızla duvara tosluyoruz" dedi ve Avrupa'nın otomobil sektörünün, yasağın yürürlüğe girmesi halinde "çökeceğini" öne sürdü.

'VERGİ TEŞVİKLERİ GETİRİLSİN' ÇAĞRISI

ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) başkanlığını da yürüten yönetici, sektörü destekleyecek önlemler alınması gerektiğini ve bunun da elektrikli araçlara vergi teşvikleri ve şarj istasyonlarında düşük enerji fiyatları gibi uygulamalarla mümkün olabileceğini ifade etti.