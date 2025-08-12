Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Mercedes CEO'sundan Avrupa'nın o kararını eleştirdi! "Felaket olur"

Mercedes-Benz CEO'su Ola Kaellenius, Avrupa Birliği'nin 2035 yılına kadar karbon salınımı yapan araçların satışını yasaklama planını sert bir şekilde eleştirerek, kararın Avrupa otomotiv endüstrisini büyük bir çöküşe sürükleyeceğini ifade etti.

Mercedes CEO'sundan Avrupa'nın o kararını eleştirdi!
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
12.08.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
saat ikonu 12:18

CEO'su Ola Kaellenius, 'nin 2035 yılına kadar karbon salınımı yapan araçların satışını yasaklama planına karşı sert eleştirilerde bulundu. Kaellenius, hedefin uygulanmasının Avrupa otomobil pazarını ciddi şekilde zorlayacağına dikkat çekti.

Mercedes CEO'sundan Avrupa'nın o kararını eleştirdi! "Felaket olur"

"AVRUPA OTOMOBİL SEKTÖRÜ ÇÖKER"

Destekçileri, Avrupa'nın yeşil hedefleri için karbon salınımı yapan araçların yasaklanmasının önemli olduğunu savunurken, eleştirenler ise, halihazırda zayıf talep, Çinli rakipler ve düşük elektrikli araç satışlarıyla mücadele eden Avrupalı otomobil üreticilerini zora sokacağına inanıyor.

Mercedes CEO'sundan Avrupa'nın o kararını eleştirdi! "Felaket olur"

Mercedes CEO'su Ola Kaellenius, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, "Gerçekçi olmalıyız. Aksi takdirde tam hızla duvara tosluyoruz" dedi ve Avrupa'nın otomobil sektörünün, yasağın yürürlüğe girmesi halinde "çökeceğini" öne sürdü.

Mercedes CEO'sundan Avrupa'nın o kararını eleştirdi! "Felaket olur"

'VERGİ TEŞVİKLERİ GETİRİLSİN' ÇAĞRISI

ACEA (Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği) başkanlığını da yürüten yönetici, sektörü destekleyecek önlemler alınması gerektiğini ve bunun da elektrikli araçlara vergi teşvikleri ve şarj istasyonlarında düşük enerji fiyatları gibi uygulamalarla mümkün olabileceğini ifade etti.

Sıkça Sorulan Sorular

AB'nin 2035 hedefi nedir?
Avrupa Birliği, 2035 yılına kadar karbon salınımı yapan araçların satışını yasaklamayı hedefliyor. Karar, Avrupa'nın yeşil hedeflerine ulaşabilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.
ETİKETLER
#mercedes-benz
#avrupa birliği
#otomotiv
#elektrikli araçlar
#Karbon Salınımı
#Yeşil Enerji
#Vergi Teşvikleri
#Otomobil
