Tesla'dan Türkiye hamlesi: Fiyatları yarıya düşürdü

Geçtiğimiz günlerde Supercharger şarj istasyonlarına zam yapan Tesla, Türkiye'deki kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. Şirket, 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında, Enhanced Autopilot (EAP/Geliştirilmiş Otopilot) özelliğini yarı fiyatına indireceğini duyurdu.

Tesla Europe'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Geliştirilmiş Otopilot özelliği 1 aylığına yüzde 50 indirimle, 57 bin 500 TL + KDV fiyatıyla satışa sunulacak. Elon Musk tarafından yönetilen firma, kampanyayı "Türkiye'deki Tesla sahiplerine özel teşekkür" diye duyurdu.

GELİŞTİRİLMİŞ OTOPİLOT NE İŞE YARAR?

Tesla'nın Model S, Model 3, Model X ve Model Y araçlarında yazılım güncellemeleriyle sunmuş olduğu Geliştirilmiş Otopilot özelliği, standart Otopilot'tan daha fazla özelliği bünyesinde barındırıyor.

Örneğin standart Otopilot; trafiğe duyarlı hız sabitleyici ve otomatik direksiyon olmak üzere iki işleve sahipken geliştirilmiş sürümde ek olarak:

Otomatik şerit değiştirme

Otopilotta navigasyon (beta)

Otomatik park

Mobil uygulamayı kullanarak aracınızı dar bir yere sokan veya dar bir yerden çıkaran Dumb summon

Dumb summon Aracın daha karmaşık yerlerde ve otoparklarda hareket etmesini sağlayan Actually smart summon

özellikleri yer alıyor. Geliştirilmiş Otopilot, araca Full-Self Driving kabiliyeti ise kazandırmıyor. Bu paketin ayrı olarak satın alınması gerekiyor.

MODEL Y'NİN ENVANTER LİSTELEME TARİHİ BELLİ OLDU

Tesla Türkiye, Otopilot kampanyasının yanı sıra, Model Y aracının yeni envanter listeleme tarihini de açıkladı. Buna göre otomobilin bir sonraki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18:30'da yapılacak. Bu listeleme, Ekim ayı öncesindeki son fırsat olarak belirtiliyor.

https://x.com/teslaeurope/status/1954906830305394841