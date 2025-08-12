Menü Kapat
Otomobil
Editor
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Tesla'dan Türkiye hamlesi: Fiyatları yarıya düşürdü

Tesla, Türkiye'deki kullanıcılarına teşekkür etmek amacıyla sınırlı süreyle özel bir kampanya başlattı. Fiyatlar yarıya düştü. İşte tüm detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Supercharger şarj istasyonlarına zam yapan Tesla, 'deki kullanıcılarına özel bir başlattı. Şirket, 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında, Enhanced Autopilot (EAP/Geliştirilmiş Otopilot) özelliğini yarı fiyatına indireceğini duyurdu.

Europe'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Geliştirilmiş Otopilot özelliği 1 aylığına yüzde 50 indirimle, 57 bin 500 TL + KDV fiyatıyla satışa sunulacak. Elon Musk tarafından yönetilen firma, kampanyayı "Türkiye'deki Tesla sahiplerine özel teşekkür" diye duyurdu.

Tesla'dan Türkiye hamlesi: Fiyatları yarıya düşürdü

GELİŞTİRİLMİŞ OTOPİLOT NE İŞE YARAR?

Tesla'nın Model S, Model 3, Model X ve araçlarında yazılım güncellemeleriyle sunmuş olduğu Geliştirilmiş Otopilot özelliği, standart Otopilot'tan daha fazla özelliği bünyesinde barındırıyor.

Örneğin standart Otopilot; trafiğe duyarlı hız sabitleyici ve otomatik direksiyon olmak üzere iki işleve sahipken geliştirilmiş sürümde ek olarak:

  • Otomatik şerit değiştirme
  • Otopilotta navigasyon (beta)
  • Otomatik park
  • Mobil uygulamayı kullanarak aracınızı dar bir yere sokan veya dar bir yerden çıkaran Dumb summon
  • Aracın daha karmaşık yerlerde ve otoparklarda hareket etmesini sağlayan Actually smart summon
Tesla'dan Türkiye hamlesi: Fiyatları yarıya düşürdü

özellikleri yer alıyor. Geliştirilmiş Otopilot, araca Full-Self Driving kabiliyeti ise kazandırmıyor. Bu paketin ayrı olarak satın alınması gerekiyor.

Tesla'dan Türkiye hamlesi: Fiyatları yarıya düşürdü

MODEL Y'NİN ENVANTER LİSTELEME TARİHİ BELLİ OLDU

Tesla Türkiye, Otopilot kampanyasının yanı sıra, Model Y aracının yeni envanter listeleme tarihini de açıkladı. Buna göre otomobilin bir sonraki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18:30'da yapılacak. Bu listeleme, Ekim ayı öncesindeki son fırsat olarak belirtiliyor.

https://x.com/teslaeurope/status/1954906830305394841

Sıkça Sorulan Sorular

Geliştirilmiş Otopilot nedir ve hangi özellikleri sunar?
Geliştirilmiş Otopilot, Tesla'nın daha gelişmiş bir sürüş yardımı sistemidir. Otomatik şerit değiştirme, otopilotta navigasyon, otomatik park, Dumb summon ve Actually smart summon gibi ek fonksiyonlarla standart Otopilot'tan çok daha fazla seçenek sunar.
#türkiye
#tesla
#kampanya
#model y
#Otopilot
#Geliştirilmiş Otopilot
#Yeniden Stok
#Otomobil
