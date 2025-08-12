Tesla'dan Türkiye hamlesi: Fiyatları yarıya düşürdü

Geçtiğimiz günlerde Supercharger şarj istasyonlarına zam yapan Tesla, Türkiye'deki kullanıcılarına özel bir kampanya başlattı. Şirket, 15 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında, Enhanced Autopilot (EAP/Geliştirilmiş Otopilot) özelliğini yarı fiyatına indireceğini duyurdu.
Tesla Europe'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre, Geliştirilmiş Otopilot özelliği 1 aylığına yüzde 50 indirimle, 57 bin 500 TL + KDV fiyatıyla satışa sunulacak. Elon Musk tarafından yönetilen firma, kampanyayı "Türkiye'deki Tesla sahiplerine özel teşekkür" diye duyurdu.
Tesla'nın Model S, Model 3, Model X ve Model Y araçlarında yazılım güncellemeleriyle sunmuş olduğu Geliştirilmiş Otopilot özelliği, standart Otopilot'tan daha fazla özelliği bünyesinde barındırıyor.
Örneğin standart Otopilot; trafiğe duyarlı hız sabitleyici ve otomatik direksiyon olmak üzere iki işleve sahipken geliştirilmiş sürümde ek olarak:
özellikleri yer alıyor. Geliştirilmiş Otopilot, araca Full-Self Driving kabiliyeti ise kazandırmıyor. Bu paketin ayrı olarak satın alınması gerekiyor.
Tesla Türkiye, Otopilot kampanyasının yanı sıra, Model Y aracının yeni envanter listeleme tarihini de açıkladı. Buna göre otomobilin bir sonraki envanter listelemesi 5 Eylül saat 18:30'da yapılacak. Bu listeleme, Ekim ayı öncesindeki son fırsat olarak belirtiliyor.
