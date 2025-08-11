Menü Kapat
 Bengü Sarıkuş

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu modeller sıfırından daha pahalıya satılıyor

İkinci el araç satışlarının yapıldığı ilan sitelerinde ikinci el araçların sıfır hallerinden daha yüksek fiyatlara satıldığı gözlemleniyor. Bir araçla ilgilenen alıcılar aynı aracın sıfır fiyatının daha uygun olduğunu tespit ediyor. Uzmanlar, araç satın alacak tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu modeller sıfırından daha pahalıya satılıyor
Bengü Sarıkuş
11.08.2025
11.08.2025
ikinci el araçların sıfır araçlardan daha yüksek fiyatlarla satılmasının önüne geçmek amacıyla teftişlerini sürdürüyor. Ancak Bakanlık tarafından yasaklansa da bazı satıcıları yasağı delerek uyguluyor.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu modeller sıfırından daha pahalıya satılıyor

Araç fiyatlarının sürekli yükselmesinden dolayı sıfır olarak alınan bir aracın ikinci el fiyatı, belirli bir süre sonra sıfır fiyatının üzerine çıkabiliyordu. Ticaret Bakanlığı bu durumu önlemek ve fiyat artışlarını durdurabilmek adına ikinci el araçların, sıfır fiyatının üzerinde bir fiyattan satılması yasakladı. Ancak hala yapan satıcılar yüksek fiyatlarla piyasanın dengesini bozuyor ve alışveriş hızını azaltıyor.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu modeller sıfırından daha pahalıya satılıyor

Togg T10X V1 RWD standart menzil sıfır fiyatı: 1,636,363 TL ile, ikinci el satış sitesinde fiyatı: 1,795,000 TL

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu modeller sıfırından daha pahalıya satılıyor

Toyota Corolla Cross'un En donanımlısı sıfır olarak bayilerde 2 milyon 503 bin 500 liraya satılan Corolla Cross'u ilan sitesinde ikinci el olarak 2 milyon 890 bin liradan satışa sunulduğu görülüyor.

İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Bu modeller sıfırından daha pahalıya satılıyor

Toyota'nın C-HR 2025 modelini yetkili bayi ikinci el sitesinde sıfır olarak 2 milyon 625 bin liraya satılıyor. Ancak Toyota'nın kendi sitesinde 2,559,000 TL'den alıcı buluyor.

Uzmanlar, araç satın alacak vatandaşların uzun incelemeler yaparak fiyatları kontrol etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

