30°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Deprem korkusuyla ev alacaklar dikkat! Fiyat farkı 4,5 kata ulaştı

Deprem korkusu ve konutların sağlamlığı endişe yaratırken, depremin konut fiyatlarına etkisi de merak konusu oldu. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları haziranda yüzde 35,8 arttı ve 107 bin 723 adet olarak gerçekleşti. Peki en ucuz ve en pahalı konutlar hangi illerde? İşte detaylar...

Deprem korkusuyla ev alacaklar dikkat! Fiyat farkı 4,5 kata ulaştı
’deki 6,1’lik konut güvenliğine yönelik endişelerin yanı sıra, piyasasındaki son fiyat hareketlerini de gündeme taşıdı. TÜİK verilerine göre haziranda Türkiye genelinde yüzde 35,8 artarken, Balıkesir metrekare fiyatı 37 bin 754 TL ile en pahalı 10 il arasına girdi. Konut fiyatlarında en pahalı Muğla ile en ucuz Ağrı arasındaki fiyat farkı 4,5 kata ulaşırken, bazı illerde metrekare fiyatı asgari ücretin bile altına düştü.

Deprem korkusuyla ev alacaklar dikkat! Fiyat farkı 4,5 kata ulaştı

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları haziranda yüzde 35,8 arttı ve 107 bin 723 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ise konut satışları yüzde 26,9 artarak 691 bin 893 adet oldu. Konut Fiyat Endeksi ise haziranda, yıllık bazda yüzde 32,8 artış gösterdi. Bu dönemde konut fiyatlarındaki reel düşüş devam etti. Ancak reel kayıp yüzde 1,7 ile sınırlı bir düzeye geriledi.

Deprem korkusuyla ev alacaklar dikkat! Fiyat farkı 4,5 kata ulaştı

EN PAHALI İLE EN UCUZ İL ARASINDA 4,5 KAT FİYAT FARKI

Bu yıl 6,0 şiddetinin üzerinde depremlerle sarsılan ve Balıkesir en pahalı 10 il arasında yer alırken, en ucuz ilk 10'da ise 2023'teki deprem felaketinden etkilenen Adıyaman ve Osmaniye bulunuyor. En pahalı ve en ucuz şehir arasındaki fiyat farkı 4,5 kat olarak gerçekleşirken, en ucuz şehirlerde metrekare birimi fiyatı, güncel asgari ücretin altında kaldı.

Deprem korkusuyla ev alacaklar dikkat! Fiyat farkı 4,5 kata ulaştı

KONUT FİYATLARININ EN PAHALI OLDUĞU İLLER

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine göre ikinci çeyrekte ortalama en pahalı iller ve güncel metrekare fiyatları şöyle:

1-Muğla: 72.919 TL

2-İstanbul: 62 bin 102 TL

3-Antalya: 44 bin 874 TL

4-İzmir: 42 bin 864 TL

Deprem korkusuyla ev alacaklar dikkat! Fiyat farkı 4,5 kata ulaştı

5-Çanakkale: 40 bin 986 TL

6-Aydın: 39 bin 418 TL

7-Balıkesir: 37 bin 754 TL

8-Edirne: 35 bin 210 TL

9-Kırklareli: 34 bin 555 TL

10-Ankara: 34 bin 474 TL

Deprem korkusuyla ev alacaklar dikkat! Fiyat farkı 4,5 kata ulaştı

KONUT FİYATLARININ EN UCUZ OLDUĞU İLLER

Verilere göre yine ikinci çeyrekte konut fiyatlarının en ucuz olduğu iller ve güncel metrekare fiyatları ise şöyle sıralanıyor:

1-Ağrı: 16 bin 227 TL

2-Mardin: 16 bin 847 TL

3-Siirt: 18 bin 892 TL

4-Şırnak: 19 bin 69 TL

5-Adıyaman: 19 bin 526 TL

Deprem korkusuyla ev alacaklar dikkat! Fiyat farkı 4,5 kata ulaştı

6-Yozgat: 19 bin 598 TL

7-Osmaniye: 19 bin 729 TL

8-Bitlis: 19 bin 901 TL

9-Muş: 20 bin 221 TL

10-Kars: 20 bin 310 TL

