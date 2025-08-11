Menü Kapat
TGRT Haber
30°
Memur ve emekli maaşını artıracak çözüm! İsa Karakaş 3600 ek gösterge için tarih verdi

Memurların maaş ve emekli ikramiyesini artıracak 3600 ek gösterge düzenlemesi seçim sonrası beklentilere rağmen hayata geçmedi. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Ankara'dan kulis bilgisi paylaştı ve memurların beklediği tarihi açıkladı.

Memur ve emekli maaşını artıracak çözüm! İsa Karakaş 3600 ek gösterge için tarih verdi
Devlet Memurları Kanununda memurların öğrenim durumuna göre azami yükselebilecekleri dereceler tek tek belirlendiğini buna göre en alt düzeyde öğrenim görmüş bir memurun işe alındığında 15/1 dereceden başlatıldığını ve azami 7 dereceye kadar düştüğünü belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, öğrenim durumuna göre maaşların arttığını belirtti.

Memur ve emekli maaşını artıracak çözüm! İsa Karakaş 3600 ek gösterge için tarih verdi

3600 EK GÖSTERGE NEDİR? KİMLER FAYDALANACAK?

Ek gösterge memurların maaşını, emekli olduklarında alacakları aylığı ve ikramiyeyi hesaplamakta kullanılan katsayıdır. Örneğin, 25 yıl hizmeti olan bir memurun ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkarsa, yaklaşık 1.200-1.500 TL, de yaklaşık 30-40 bin TL artabilir.

Memur ve emekli maaşını artıracak çözüm! İsa Karakaş 3600 ek gösterge için tarih verdi

Kanuna göre sadece 2 yıl ve üzeri yüksek öğrenin görmüş olanlar 1. Dereceye hak kazanabiliyor. Derecenin küçülmesi memurun mevkiinin ehemmiyetini ve dolayısıyla çalışırken aldığı maaş ile emeklilikte aldığı maaşın yüksekliği açısından büyük önem arz ediyor. Karakaş, "Özellikle lise mezunu olan memurların bir an önce herhangi bir bölümden 2 yıllık yüksek öğrenim görmelerini tavsiye ediyorum." diyerek konunun önemine dikkat çekti.

Memur ve emekli maaşını artıracak çözüm! İsa Karakaş 3600 ek gösterge için tarih verdi

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimlerinin ardından düzenlemesinin en geç 15 Ocak 2024 günü yürürlüğe girmesi beklenirken maalesef bugüne kadar yürürlüğe konmadığını belirten Karakaş, "İşin gerçeği sendikalarının toplu sözleşme görüşlerinin bu takvime hiçbir tesiri olmamaktadır. 2024-2025 döneminde 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin yürürlüğe girmemesi zaten bu aleni gerçeği göstermektedir." dedi.

Memur ve emekli maaşını artıracak çözüm! İsa Karakaş 3600 ek gösterge için tarih verdi

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?

Karakaş, "Ankara’dan takip ettiğim kadarıyla 3600 Ek Göstergenin 2026 yılı Ocak maaş güncellemesi döneminde yürürlüğe girmeyeceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Temmuz dönemi de zayıf bir ihtimal. Lafı uzatmadan 3600 Ek Gösterge için yürürlük tarihi şu anda kaynaklarımdan aldığım bilgiye göre 15 Ocak 2027 görünüyor." diyerek bu konuda henüz bir çalışma yapılmadığını duyurdu.

